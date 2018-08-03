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17:34 (мск), источник: Vesti.kz

Данияр Елеусинов и его соперник показали одинаковый вес перед боем

Олимпийский чемпион казахстанец Данияр Елеусинов (2−0, 1 КО) и венгр
Габор Горбич (24−11, 14 КО) прошли взвешиванием перед боем, передает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок пройдет в британском Кардиффе. По времени Астаны бой состоится в ночь с 4 на 5 августа и начнется в 00:30. Изначально Елеусинов и Горбич должны были встретиться в июне, но венгр тогда получил травму.

Интересно, что на взвешивании Елеусинов и Горбич показали одинаковый результат — 149 фунтов (67,6 килограмма). Лимит полусреднего веса составляет 147 фунтов (66,6 килограмма), но в нетитульных боях разрешается небольшой перевес.

Напомним, в профи Елеусинов дебютировал 28 апреля в Нью-Йорке, когда за три раунда нокаутировал американца Ноа Кидда (3−1−1, 2 КО). Второй поединок казахстанец провел в Лондоне, где он единогласным решением победил венгра Золтана Шабо (24−12, 10 КО). Интересы казахстанца представляет британская компания Matchroom промоутера Эдди Хирна.

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