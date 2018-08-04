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02:32 (мск), источник: Р-Спорт

Усик заявил, что не хочет менять гражданство

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик заявил, что не сменит гражданство, даже если ему «предложит гражданство весь мир».

Источник: РИА "Новости"

«Нет, мне никто не предлагал никогда сменить гражданство. Если бы мне даже предложили, зачем мне менять гражданство? У меня есть страна, есть паспорт, есть дом, у меня всё есть. Мне не нужно много паспортов, я с этим могу ездить везде. Пускай весь мир предложит гражданство — я буду везде ездить и всё, мне не нужны никакие другие гражданства, кроме моего», — сказал Усик в эфире телеканала «112 Украина» в ответ на вопрос о том, если ему предложат поменять на российское гражданство, готов ли он отказать от украинского паспорта.

Усик в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в Москве единогласным решением судей был признан победителем боя с россиянином Муратом Гассиевым и стал абсолютным чемпионом мира, а также завоевал Кубок Мохаммеда Али.

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