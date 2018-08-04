Усик заявил, что не хочет менять гражданство
КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик заявил, что не сменит гражданство, даже если ему «предложит гражданство весь мир».
КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик заявил, что не сменит гражданство, даже если ему «предложит гражданство весь мир».
«Нет, мне никто не предлагал никогда сменить гражданство. Если бы мне даже предложили, зачем мне менять гражданство? У меня есть страна, есть паспорт, есть дом, у меня всё есть. Мне не нужно много паспортов, я с этим могу ездить везде. Пускай весь мир предложит гражданство — я буду везде ездить и всё, мне не нужны никакие другие гражданства, кроме моего», — сказал Усик в эфире телеканала «112 Украина» в ответ на вопрос о том, если ему предложат поменять на российское гражданство, готов ли он отказать от украинского паспорта.
Усик в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в Москве единогласным решением судей был признан победителем боя с россиянином Муратом Гассиевым и стал абсолютным чемпионом мира, а также завоевал Кубок Мохаммеда Али.