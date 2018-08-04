Главные участники вечера бокса в Атлантик-Сити прошли взвешивание

Также в ринге сойдутся чемпион WBA в полутяжелом весе 27-летний россиянин Дмитрий Бивол (13−0, 11КО) и 31-летний малавиец Айзек Чилемба (25−5−2, 10КО).

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Накануне боксеры прошли официальную процедуру взвешивания в весовой категории до 79,4 килограмма: Ковалев — 78,9, Альварес — 79,1 кг, Бивол — 79,2, Чилемба — 175 79,4.

Отметим, что в андеркарте выступят непобежденные казахстанские боксеры Мадияр Ашкеев (9−0, 5 КО) и Мейирим Нурсултанов. Соперником Ашкеева по восьмираундовому бою станет эквадорец Эдуардо Флорес (26−29−4, 15 КО). Соперником Нурсултанова по восьмираундовому поединку будет доминиканец Джонатан Батиста (17−14, 10 КО).

Примечательно, что у Ашкеев соперник сменился за два дня до боя. Изначально он должен с Клеотисом Пендарвисом (21−4−2, 9 КО), но американец сообщил, что упал и потерял сознание, поэтому отказался от поединка.