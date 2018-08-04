Уроженец Казахстана прошел взвешивание перед боем в США
29-летний россиянин Сергей Липинец (13−1, 10 КО) свой ближайший бой на
29-летний россиянин Сергей Липинец (13−1, 10 КО) свой ближайший бой на
10-раундовый поединок в полусреднем весе (до 66,7 кг) пройдет 4 августа в рамках вечера бокса на арене Nassau Coliseum в Униондейле — пригороде
Накануне боксеры прошли официальную процедуру взвешивания. Так, на весах
Липинец показал 67,5 кг, Боне — 66,5 кг. Берто — 66,2, Девон — 66,6.
Ранее Липинец владел титулом чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе, который он завоевал в ноябре прошлого года, победив решением японца Акхирио Кондо. Удержать пояс он не сумел и потерпел первое поражение в карьере, проиграв решением американцу Майки Гарсии в марте этого года.
Отметим, что Липинец родился в поселке Мартук в Актюбинской области, где проживал в раннем детстве. Ранее боксер рассказал, что его мама — казашка. На профессиональном ринге Липинец представляет Россию, но американские СМИ часто называют его казахстанцем. До бокса он становился чемпионом России и мира по кикбоксингу среди профессионалов по версии WAKO PRO.