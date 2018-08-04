Уроженец Казахстана прошел взвешивание перед боем в США

10-раундовый поединок в полусреднем весе (до 66,7 кг) пройдет 4 августа в рамках вечера бокса на арене Nassau Coliseum в Униондейле — пригороде Нью-Йорка, главным событием которого станет поединок между американскими полусредневесами Андре Берто (31−5, 24 КО) и Девоном Александером (27−4−1, 14 КО).

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Накануне боксеры прошли официальную процедуру взвешивания. Так, на весах

Липинец показал 67,5 кг, Боне — 66,5 кг. Берто — 66,2, Девон — 66,6.

Ранее Липинец владел титулом чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе, который он завоевал в ноябре прошлого года, победив решением японца Акхирио Кондо. Удержать пояс он не сумел и потерпел первое поражение в карьере, проиграв решением американцу Майки Гарсии в марте этого года.