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10:45 (мск), источник: Vesti.kz

Уроженец Казахстана прошел взвешивание перед боем в США

29-летний россиянин Сергей Липинец (13−1, 10 КО) свой ближайший бой на профи-ринге проведет с эквадорцем Эриком Боном (20−5, 8 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

10-раундовый поединок в полусреднем весе (до 66,7 кг) пройдет 4 августа в рамках вечера бокса на арене Nassau Coliseum в Униондейле — пригороде Нью-Йорка, главным событием которого станет поединок между американскими полусредневесами Андре Берто (31−5, 24 КО) и Девоном Александером (27−4−1, 14 КО).

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Накануне боксеры прошли официальную процедуру взвешивания. Так, на весах
Липинец показал 67,5 кг, Боне — 66,5 кг. Берто — 66,2, Девон — 66,6.

Ранее Липинец владел титулом чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе, который он завоевал в ноябре прошлого года, победив решением японца Акхирио Кондо. Удержать пояс он не сумел и потерпел первое поражение в карьере, проиграв решением американцу Майки Гарсии в марте этого года.

Отметим, что Липинец родился в поселке Мартук в Актюбинской области, где проживал в раннем детстве. Ранее боксер рассказал, что его мама — казашка. На профессиональном ринге Липинец представляет Россию, но американские СМИ часто называют его казахстанцем. До бокса он становился чемпионом России и мира по кикбоксингу среди профессионалов по версии WAKO PRO.

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