Соперник Елеусинова: Я не могу обещать победу, но буду сражаться до последнего вздоха
Венгр Габор Горбич (24−11, 14 КО) в интервью Monokli.com поделился ожиданиями от боя с казахстанцем Данияром Елеусиновым (2−0, 1 КО) в Великобритании.
Венгр Габор Горбич (24−11, 14 КО) в интервью Monokli.com поделился ожиданиями от боя с казахстанцем Данияром Елеусиновым (2−0, 1 КО) в Великобритании.
Их поединок пройдет в ночь с 4 на 5 августа в вечере бокса в валлийском Кардиффе и начнется в 1:00 по времени Астаны.
«Я не могу сказать, что моя подготовка была без проблем. У меня были небольшие травмы, но впервые за долгое время в лагере я почувствовал себя сильным. Я очень усердно поработал с тренером и благодарю его за превосходную подготовку.
Несомненно, казахстанский парень — очень серьезный соперник, поэтому я не могу обещать победу. Но я собираюсь сражаться до последнего вздоха и с надеждой выиграть, показав впечатляющий и прекрасный поединок, — заявил Горбич.
Ранее Горбич признался, что когда посмотрел бои Елеусинова, испугался, и рассказал о своей тактике на предстоящий поединок.
Накануне Елеусинов и Горбич прошли официальное взвешивание и показали одинаковый результат. Их поединок мог состояться еще в июне, но тогда венгр получил травму.
Напомним, в профи Елеусинов дебютировал 28 апреля в