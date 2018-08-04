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13:52 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник Елеусинова: Я не могу обещать победу, но буду сражаться до последнего вздоха

Венгр Габор Горбич (24−11, 14 КО) в интервью Monokli.com поделился ожиданиями от боя с казахстанцем Данияром Елеусиновым (2−0, 1 КО) в Великобритании.

Их поединок пройдет в ночь с 4 на 5 августа в вечере бокса в валлийском Кардиффе и начнется в 1:00 по времени Астаны.

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«Я не могу сказать, что моя подготовка была без проблем. У меня были небольшие травмы, но впервые за долгое время в лагере я почувствовал себя сильным. Я очень усердно поработал с тренером и благодарю его за превосходную подготовку.

Несомненно, казахстанский парень — очень серьезный соперник, поэтому я не могу обещать победу. Но я собираюсь сражаться до последнего вздоха и с надеждой выиграть, показав впечатляющий и прекрасный поединок, — заявил Горбич.

Ранее Горбич признался, что когда посмотрел бои Елеусинова, испугался, и рассказал о своей тактике на предстоящий поединок.

Накануне Елеусинов и Горбич прошли официальное взвешивание и показали одинаковый результат. Их поединок мог состояться еще в июне, но тогда венгр получил травму.

Напомним, в профи Елеусинов дебютировал 28 апреля в Нью-Йорке, когда за три раунда нокаутировал американца Ноа Кидда (3−1−1, 2 КО). Второй поединок казахстанец провел 6 июня в Лондоне, где он единогласным решением победил венгра Золтана Шабо (24−12, 10 КО).

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