Менеджер Елеусинова рассказал о форме олимпийского чемпиона перед третьим боем в профи
Олимпийский чемпион
Олимпийский чемпион
О том, в какой форме находится казахстанец в преддверии своего очередного поединка в профессионалах, Sports.kz рассказал менеджер боксера Зия Алиев.
— Данияр в отличной форме. Благо, он выздоровел, продолжил тренировки и сейчас чувствует себя хорошо. Со здоровьем, слава Богу, тоже все хорошо, — поделился информацией специалист.
Напомним, что в предыдущем бою Данияр Елеусинов единогласным решением судей одержал победу над другим бойцом из Венгрии — Золтаном Шабо.