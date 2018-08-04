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14:56 (мск), источник: Sports.kz

Менеджер Елеусинова рассказал о форме олимпийского чемпиона перед третьим боем в профи

Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Данияр Елеусинов (2−0, 1 КО) сегодня в Уэльсе проведет свой третий бой на профи ринге против венгерского боксера Габора Горбича (24−11, 14 КО).

О том, в какой форме находится казахстанец в преддверии своего очередного поединка в профессионалах, Sports.kz рассказал менеджер боксера Зия Алиев.

— Данияр в отличной форме. Благо, он выздоровел, продолжил тренировки и сейчас чувствует себя хорошо. Со здоровьем, слава Богу, тоже все хорошо, — поделился информацией специалист.

Напомним, что в предыдущем бою Данияр Елеусинов единогласным решением судей одержал победу над другим бойцом из Венгрии — Золтаном Шабо.

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