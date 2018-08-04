Менеджер Елеусинова рассказал о форме олимпийского чемпиона перед третьим боем в профи

О том, в какой форме находится казахстанец в преддверии своего очередного поединка в профессионалах, Sports.kz рассказал менеджер боксера Зия Алиев.

— Данияр в отличной форме. Благо, он выздоровел, продолжил тренировки и сейчас чувствует себя хорошо. Со здоровьем, слава Богу, тоже все хорошо, — поделился информацией специалист.