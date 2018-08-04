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15:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Поражения стали пинком от жизни». Ковалев рассказал о звездной болезни

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO россиянин Сергей Ковалев (32−2−1, 28 КО) признался, что страдал звездной болезнью до двух поражений от американца Андре Уорда (32−0, 16 КО), сообщает VRinge.com.

Источник: РИА "Новости"

На последней пресс-конференции перед поединком с непобежденным колумбийцем Элейдером Альваресом (23−0, 11 КО) Ковалев рассказал. что сейчас уже встал на верную дорогу.

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Их поединок пройдет утром 5 августа, а в его андеркарте выступят казахстанцы Мадияр Ашкеев (9−0, 5 КО) и Мейирим Нурсултанов (7−0, 6 КО).

«Спасибо моей команде. Для меня она очень важна, так как дает мотивацию двигаться дальше, — говорит Ковалев. — После двух безумных поражений я, наконец, делаю все правильно. Поражения стали пинком под зад от жизни, который пробудил меня и направил на верную дорожку. Когда я стал знаменит, то потерял рассудок».

Также Ковалев одной из причин поражений назвал тот факт, что у него «не было коуча в тренировочных лагерях», еще раз раскритиковав своего бывшего тренера Джона Дэвида Джексона.

Напомним, в ноябре 2016 года Ковалев проиграл Уорду единогласным решением судей, а их реванш в июне 2017 года завершился победой американца техническим нокаутом в восьмом раунде.

После двух поражений от Уорда Ковалев сменил тренера, начав сотрудничать с Аброром Турсунпулатовым из Узбекистана. Под его руководством россиянин выиграл досрочно два боя — против украинца Вячеслава Шабранского (19−2, 16 КО) и соотечественника Игоря Михалкина (21−2, 9 КО). Оба поединка проходили на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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