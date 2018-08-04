«Головкин не хочет быть убитым». Тренер Джейкобса о незавидных перспективах GGG

— Я понимаю, что он хочет заработать денег на бое с «Канело». Я понимаю эту ситуацию: в первом поединке было такое решение, хотя я считаю, что GGG выиграл тот бой. Рематч сделает огромную сумму денег — всё это понятно. Головкину уже 36 лет, и я не думаю, что он захочет снова прыгать в «окоп», чтобы быть убитым молодыми парнями вроде братьев Чарло. Он, скорее, скажет: «Спасибо, парни! Удачи». Это мое мнение, — сказал Розье.