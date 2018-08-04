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18:14 (мск), источник: Sports.kz

«Головкин не хочет быть убитым». Тренер Джейкобса о незавидных перспективах GGG

Тренер Дэниэла Джейкобса Андре Розье объяснил, почему Геннадий Головкин сосредоточился на денежном бое с Саулем Альваресом, сообщает Sports.kz.

— Я понимаю, что он хочет заработать денег на бое с «Канело». Я понимаю эту ситуацию: в первом поединке было такое решение, хотя я считаю, что GGG выиграл тот бой. Рематч сделает огромную сумму денег — всё это понятно. Головкину уже 36 лет, и я не думаю, что он захочет снова прыгать в «окоп», чтобы быть убитым молодыми парнями вроде братьев Чарло. Он, скорее, скажет: «Спасибо, парни! Удачи». Это мое мнение, — сказал Розье.

Рематч «Канело» — GGG состоится 15 сентября в Лас-Вегасе. На него букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.6, победа Альвареса — 2.69, ничья — 23.

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