Брутальный крушитель. Лучшие бои Сергея Ковалева
В ночь с 4 на 5 августа на ринг возвращается один из самых успешных российских боксеров последнего десятилетия — Сергей Ковалев.
В ночь с 4 на 5 августа на ринг возвращается один из самых успешных российских боксеров последнего десятилетия — Сергей Ковалев.
На этот раз защищать ему придется не три титула чемпиона мира, как раньше, а один, но бой от этого не становится менее ожидаемым. В соперниках у Крашера небитый колумбиец Элейдер Альварес. Накануне этого поединка «СЭ» вспомнил лучшие бои челябинского нокаутера.
К августу 2013 года, когда состоялся этот бой, Ковалев уже был достаточно известным в мире боксером, но оставался лишь претендентом на мировой титул. Шанс его завоевать россиянину предоставил британец Натан Клеверли. Он выбрал Ковалева в соперники для добровольной защиты своего пояса WBO — самонадеянный парень. Сергей приехал к Натану в Кардифф и долго церемонится не стал.
С первых секунд преимущество Ковалева было очень явным. Легкие ударчики Клеверли вообще никак на Сергея не влияли, а вот тяжелые кувалды россиянина делали свое дело прекрасно. В третьем раунде Натан дважды побывал на полу. В его углу ринга после гонга была легкая паника, но британец кивал головой, показывая, что все в порядке. На деле оказалось иначе: в четвертом раунде Сергей очень быстро и играючи его добил. Так он завоевал первый титул чемпиона мира, но самое интересное было впереди.
В декабре 2014 года Ковалев вышел на ринг в
Бой против Хопкинса стал для Ковалева мостиком из категории просто хороших и даже замечательных боксеров в настоящую мировую элиту. Россиянин на протяжении всех 12 раундов полностью доминировал и только чудом не нокаутировал Бернарда. Как потом признавался американец, он собирался преподать молодому (31 год) российскому парню урок, но в итоге сам оказался в роли ученика. Ковалев был лучше абсолютно во всем.
Убедительная победа над Хопкинсом сделала Крашера главным боксером полутяжелого веса и одним из главных в рейтинге
Летом 2015 года Ковалев на арене «Мандалай Бэй» в
Там было круто абсолютно все: Сергей проводил его в статусе мировой звезды, он вел себя как босс на всех
Когда он отправил Мохаммеди в нокдаун во втором раунде, то даже расстроился. Он показал сопернику руками: «поднимайся»! Тот послушался, но лишь для того, чтобы снова упасть в третьем раунде, на этот раз уже с концами. «Я хотел сломать ему нос, получилось так, повредил глаз. Но ничего, бывает», — сказал после боя Крашер, укрепившийся в статусе одного из самых страшных боксеров планеты.
После Мохаммеди Ковалева ждал второй бой с Жаном Паскалем. Первый прошел сразу после Хопкинса, и Сергей его выиграл, но показал не лучший свой бокс. Он пропускал плотные удары, неважно двигался, но все же победил техническим нокаутом в восьмом раунде. Реванш получился у Ковалева намного лучше.
С первых же секунд на ринге был только один боксер. Уже во втором раунде Сергей поймал Паскаля на встречный удар и отправил его пятой точкой на настил. Все семь раундов, что шел бой, атаковал только Ковалев. Паскаль, как ни старался, не мог ответить ничем. Еще после шестого раунда его тренер Фредди Роуч сказал, что снимет его с боя, если тот ничего не сможет противопоставить. Седьмой раунд был таким же односторонним, и Роуч сказал рефери «достаточно».
Даже Паскаль, который до боя отзывался о россиянине очень нелестно, признал: Ковалев — это другая лига.
Самый большой вызов в карьере Ковалева — Андре Уорд. Он, по мнению большинства экспертов, единственный, кто мог дать Сергею конкурентный бой. Поединок, которого ждали с нетерпением, состоялся 19 ноября 2016 года в
Встречались два чемпиона мира, никогда не проигрывавших в профессионалах. Оба бойца в разное время признавались боксерами года по версии журнала The Ring. Стили у Сергея и Андре разные: брутальный нокаутер против идеально двигающегося игровика с богатейшей любительской школой и олимпийским золотом. Словом, более интригующего боя на тот момент трудно было придумать во всем мировом боксе. Букмекеры отдавали минимальное предпочтение Уорду.
Бой начался для Ковалева идеально: разгромный первый раунд, а затем еще и нокдаун Уорда во втором. Казалось, что ужасающая мощь Сергея сделает свое дело и на этот раз, но американец быстро приспособился к стилю соперника. Уже в третьем раунде он почти не пропустил и перехватил инициативу.
В дальнейшем Ковалев имел свои моменты, но чаще промахивался, чем попадал. Уорд стал уклоняться, а порой и просто убегать от ударов россиянина. А еще он часто клинчевал, чем отнимал у Сергея силы. Тем не менее, часть раундов в
Однако в последних двух раундах американец был чуть свежее, что, возможно, сыграло решающую роль для судей.
К тому же, он выходил на ринг в статусе чемпиона и отправил претендента в нокдаун. Очень многие эксперты даже в США назвали это судейское решение ограблением.
МИХАИЛ ПОТАПОВ