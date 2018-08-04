Брутальный крушитель. Лучшие бои Сергея Ковалева

Источник: РИА "Новости"

На этот раз защищать ему придется не три титула чемпиона мира, как раньше, а один, но бой от этого не становится менее ожидаемым. В соперниках у Крашера небитый колумбиец Элейдер Альварес. Накануне этого поединка «СЭ» вспомнил лучшие бои челябинского нокаутера.

Сергей КОВАЛЕВ — Натан КЛЕВЕРЛИ

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/tyKfZwYweTk?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

К августу 2013 года, когда состоялся этот бой, Ковалев уже был достаточно известным в мире боксером, но оставался лишь претендентом на мировой титул. Шанс его завоевать россиянину предоставил британец Натан Клеверли. Он выбрал Ковалева в соперники для добровольной защиты своего пояса WBO — самонадеянный парень. Сергей приехал к Натану в Кардифф и долго церемонится не стал.

С первых секунд преимущество Ковалева было очень явным. Легкие ударчики Клеверли вообще никак на Сергея не влияли, а вот тяжелые кувалды россиянина делали свое дело прекрасно. В третьем раунде Натан дважды побывал на полу. В его углу ринга после гонга была легкая паника, но британец кивал головой, показывая, что все в порядке. На деле оказалось иначе: в четвертом раунде Сергей очень быстро и играючи его добил. Так он завоевал первый титул чемпиона мира, но самое интересное было впереди.

Сергей КОВАЛЕВ — Бернард ХОПКИНС

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/MtOz208k2ZI?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В декабре 2014 года Ковалев вышел на ринг в Атлантик-Сити против легендарного Бернарда Хопкинсу. Инопланетянину было тогда уже 49, но он был в полном порядке. За несколько месяцев до этого он выиграл объединительный бой у Бейбута Шуменова и стал чемпионом мира по двум версиям: WBA и IBF.

Бой против Хопкинса стал для Ковалева мостиком из категории просто хороших и даже замечательных боксеров в настоящую мировую элиту. Россиянин на протяжении всех 12 раундов полностью доминировал и только чудом не нокаутировал Бернарда. Как потом признавался американец, он собирался преподать молодому (31 год) российскому парню урок, но в итоге сам оказался в роли ученика. Ковалев был лучше абсолютно во всем.

Убедительная победа над Хопкинсом сделала Крашера главным боксером полутяжелого веса и одним из главных в рейтинге pound-for-pound.

Сергей КОВАЛЕВ — Наджиб МОХАММЕДИ

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/TGVPLjTkyKA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Летом 2015 года Ковалев на арене «Мандалай Бэй» в Лас-Вегасе встретился с обязательным претендентом на мировой титул Наджибом Мохаммеди. Это не самый статусный соперник в карьере россиянина, но бой с французом получился таким эффектным, что вполне достоин войти в список лучших.

Там было круто абсолютно все: Сергей проводил его в статусе мировой звезды, он вел себя как босс на всех пресс-конференциях, взвешивании и, конечно, на ринге. Многотысячная толпа в Вегасе пришла посмотреть на него, и Сергей сделал свою работу на редкость эффектно.

Когда он отправил Мохаммеди в нокдаун во втором раунде, то даже расстроился. Он показал сопернику руками: «поднимайся»! Тот послушался, но лишь для того, чтобы снова упасть в третьем раунде, на этот раз уже с концами. «Я хотел сломать ему нос, получилось так, повредил глаз. Но ничего, бывает», — сказал после боя Крашер, укрепившийся в статусе одного из самых страшных боксеров планеты.

Сергей КОВАЛЕВ — Жан ПАСКАЛЬ II

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/mXybD3MoBTk?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После Мохаммеди Ковалева ждал второй бой с Жаном Паскалем. Первый прошел сразу после Хопкинса, и Сергей его выиграл, но показал не лучший свой бокс. Он пропускал плотные удары, неважно двигался, но все же победил техническим нокаутом в восьмом раунде. Реванш получился у Ковалева намного лучше.

С первых же секунд на ринге был только один боксер. Уже во втором раунде Сергей поймал Паскаля на встречный удар и отправил его пятой точкой на настил. Все семь раундов, что шел бой, атаковал только Ковалев. Паскаль, как ни старался, не мог ответить ничем. Еще после шестого раунда его тренер Фредди Роуч сказал, что снимет его с боя, если тот ничего не сможет противопоставить. Седьмой раунд был таким же односторонним, и Роуч сказал рефери «достаточно».

С точки зрения качества это, наверное, был лучший бой Ковалева. Он шел вперед все семь раундов, был агрессивен, хорошо двигался и почти не пропускал.

Даже Паскаль, который до боя отзывался о россиянине очень нелестно, признал: Ковалев — это другая лига.

Сергей КОВАЛЕВ — Андре УОРД I

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/q6IF7DK9h7o?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Самый большой вызов в карьере Ковалева — Андре Уорд. Он, по мнению большинства экспертов, единственный, кто мог дать Сергею конкурентный бой. Поединок, которого ждали с нетерпением, состоялся 19 ноября 2016 года в Лас-Вегасе. Это был первый бой, который Ковалев проводил по системе платных трансляций pay-per-view.

Встречались два чемпиона мира, никогда не проигрывавших в профессионалах. Оба бойца в разное время признавались боксерами года по версии журнала The Ring. Стили у Сергея и Андре разные: брутальный нокаутер против идеально двигающегося игровика с богатейшей любительской школой и олимпийским золотом. Словом, более интригующего боя на тот момент трудно было придумать во всем мировом боксе. Букмекеры отдавали минимальное предпочтение Уорду.

Бой начался для Ковалева идеально: разгромный первый раунд, а затем еще и нокдаун Уорда во втором. Казалось, что ужасающая мощь Сергея сделает свое дело и на этот раз, но американец быстро приспособился к стилю соперника. Уже в третьем раунде он почти не пропустил и перехватил инициативу.

В дальнейшем Ковалев имел свои моменты, но чаще промахивался, чем попадал. Уорд стал уклоняться, а порой и просто убегать от ударов россиянина. А еще он часто клинчевал, чем отнимал у Сергея силы. Тем не менее, часть раундов в середине-второй половине боя Сергей забрал уверенно. Перед двумя заключительными трехминутками было четкое ощущение, что Крашер выигрывает.

Однако в последних двух раундах американец был чуть свежее, что, возможно, сыграло решающую роль для судей.

Единогласным решением со счетом 114:113 они отдали победу Уорду. Это несмотря на то, что Ковалев превзошел оппонента как по количеству ударов, так и по их тоннажу.

К тому же, он выходил на ринг в статусе чемпиона и отправил претендента в нокдаун. Очень многие эксперты даже в США назвали это судейское решение ограблением.