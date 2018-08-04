«GGG — гений с улыбкой». Комментатор HBO назвал Головкина примером для чемпиона мира из России

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Следующий бой Бивол проведет с малавийцем Айзеком Чилембой (25−5−2, 10 КО). Поединок пройдет в андеркарте встречи между чемпионом WBO в этом же дивизионе россиянином Сергеем Ковалевым (32−2−1, 28 КО) и колумбийцем Элейдером Альваресом (23−0, 11 КО). По времени Астаны оба боя состоятся уже утром 5 августа.

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По словам Лэмпли, у Бивола есть все качества, чтобы догнать Ковалева и стать лучшим боксером своего веса.

— Видят ли люди в Биволе еще одного бойца типа Головкина? Что вы думаете про Бивола?

— Очевидно, что он не будет мириться с утерянными годами, которые Головкин потерял в Германии, — говорит Лэмпли. — Дмитрий дошел до стадии известности в более молодые годы. Он в более благоприятной позиции, чем был Геннадий. Это сыграет хорошую роль в долгосрочной перспективе.

Он выступает в полутяжелом весе, и если вы посмотрите на дивизион… Я уважаю Сергея Ковалева, но ему уже 35 лет. Дмитрий же на восемь лет младше, он более энергичный и более атлетичный. Бивол сбалансирован: у него есть тайминг, он понимает свое преимущество, он потрясающе умелый и эффективный боец. Он оказался на позиции, с которой можно догнать Ковалева, когда он будет на спаде, несмотря на то, что Сергей все еще отличный и очень опасный боец. Мы узнаем больше после субботних поединков.

У Сергея очень сложный соперник — Элейдер Альварес, который умеет боксировать, умеет двигаться и является умным боксером. Я думаю, что Альварес в этом бою не будет отбывать номер.

С другой стороны, Ковалев не смог нокаутировать Айзека Чилембу, который прошел дистанцию со многими хорошими противниками. Бивол, по моему мнению, заставит Чилембу лечь на канвас и это не займет много времени.

Думаю, что вы увидите еще одно доказательство того, что Дмитрий Бивол — боец, восходящий на вершину полутяжелой весовой категории.

— Он может стать настоящей звездой?

— Ему необходимо развивать свой английский, чтобы взаимодействовать со зрителями, как делает Геннадий Головкин. Геннадий — это гений по связям с общественностью. Вы просто не видите это очень часто. Он может взять 15 английских слов и тронуть душу американских зрителей, что непросто сделать.

Бивол не такой шутливый, у него нет такой улыбки и блеска в глазах, как у Головкина. Так что завоевание зрителя займет у него больше времени, но он исключительно умный, скромный и самосознательный, он продолжает развиваться в правильном для него темпе.

Вы не можете сказать, что кто-то может стать Головкиным, потому что он единственный в своем роде. Но Бивол отличный боец, который может стать звездой.

Отметим, что 27-летний Бивол родился в Кыргызстане в корейско-молдавской семье, но с детства живет в России.