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13:32 (мск), источник: Prosports.kz

Ашкеев и Нурсултанов нокаутировали соперников в США

Казахстанские боксеры выступили в андеркарде боя Ковалев — Альварес.

В Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси завершился вечер профессионального бокса, в котором приняли участие казахстанские боксеры, передает Prosports.kz.

Первым на ринг из отечественных боксеров вышел Мадияр Ашкеев (9−0, 5 КО до боя). Его соперником в первом среднем весе стал 32-летний Эдуардо Флорес из Эквадора. Бой завершился в четвертом раунде, когда Ашкеев оформил победу техническим нокаутом. Таким образом, казахстанец одержал 10-ю победу на профи-ринге.

Следом на ринг вышел другой казахстанец — 25-летний Мейирим Нурсултанов (7−0, 6 КО до боя). Он встретился в среднем весе с 33-летним Джонатаном Батистой (14−1−0, 10 КО). Поединок был остановлен после второго раунда, когда соперник Нурсултанова отказался продолжать схватку. Для боксера из Казахстана эта виктория стала восьмой на профи-ринге.

В главном бою вечера российский боксер Сергей Ковалев встретился с Элейдером Альваресом. Рефери остановил бой в седьмом раунде, когда 34-летний Альварес отправил Ковалева в нокаут. Для боксера из России это поражение стало третьим в последних пяти боях. Альварес остался непобежденным, и завоевал титул WBO.

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