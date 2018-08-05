Выпросил нокаут. Альварес сокрушил Ковалева

Источник: AP 2018

Люди бокса все понимали заранее. Или думали, что понимали. Интрига была исключительно в том, насколько хорошо будет выглядеть Бивол и плохо — Ковалев, но в выигранных боях, и достаточно ли этого будет, чтобы в декабре телеканал HBO подписал обоих чемпионов на объединительный бой.

Так себе идея. Кому интересно в Америке смотреть, как русские разбираются между собой и делят чемпионские пояса? Даже фильм про очередной бой Рокки Бальбоа против Ивана Драго соберет у экранов больше любителей бокса в США. Сергей Ковалев, кстати, мог бы сойти за «русского монстра», такая уж сложилась репутация, а Бивол не очень. Он продукт в этом смысле менее сбалансированный, в нем гораздо больше бокса и меньше разговоров, чем у любого другого — а это помогает продать зрелище только самым отчаянным, закоренелым фанатам спорта. Их, как вы понимаете, совсем мало, и они и так давно открыли для себя Бивола. И знали, что Чилембу ничего хорошего не ждет.

Бивол не показал всех возможностей

В углу у Айзека был Рой Джонс. Это сразу вызывало некоторые сомнения в успехе африканца. Чилемба проигрывал Биволу в скорости, а это самое неприятное для большинства боксеров. Настолько неприятное, что Рой сам так и не научился с этим справляться. Бил Дмитрий тоже более остро и жестко, а на ногах он мог бы загнать и борзую, и зайца, и Усэйна Болта, если бы их каким-то образом удалось вытащить в ринг.

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Короткие двух- и трехударные серии сразу дали понять Чилембе, что это будет за бой. Его будут бить — первым номером, в контратаке, в паузах после ударов, ну и в конце концов, скорее всего, нокаутируют. Психологическое давление. Боксеру нужно с этим сперва смириться, а затем уже придумывать, как свою судьбу изменить. Чилемба текущее положение вещей принял легко, но с выдумкой у него было плохо, да и тренер Рой Джонс нисколько не помогал.

Когда Бивол не подсаживался вниз под его удар, чтобы атаковать в ответ голову или корпус, он бросал быстрый и отрывистый джеб, который совсем скоро заставил соперника морщиться от боли, а над глазом начала образовываться небольшая гематома. Пару раз Айзек бросался с ударами вперед, но его атаки Бивол читал, перехватывал и контратаковал чаще и плотнее. Дмитрий и сам, правда, от действий в таком ритме чуть устал, ближе к середине боя начал брать паузы, но соперник использовать это себе на пользу не мог. Разве что, стал успевать подышать и восстанавливаться после пропущенных ударов.

В перерыве перед 8-м раундом тренер Геннадий Машьянов требовал от Бивола взрываться хотя бы раза 3 за раунд. Дмитрий пробовал это делать, но и Чилемба уже подстроился и оттягивался чуть дальше, на пару сантиметров, и уже удары и комбинации Бивола не были такими точными. В финале боя он еще попытался поднажать, но Чилемба не терял концентрацию, удар на «зевнул», проиграл по мнению судей от 8 до 12 раундов из 12 — причем последнее ближе к истине — и на этом его мучения сегодняшнего дня подошли к концу.

Бивол мог, наверное, выглядеть лучше в таком бою — но, в сущности, его задачей было выиграть, а не показать все, на что способен. Заполнить час в эфире до главного события вечера.

Фатальная тактика Ковалева

Потому что там план на бой был «сделал свое дело — и уходи». У Сергея Ковалева других не бывает. «Крашер» выходит сокрушать. Он привычно ставил соперника спиной к канатам, нависал над ним, прессинговал, и Альваресу понадобилось некоторое время, чтобы заметить, что Сергей подходит иногда ближе, чем следует, без ударов и вдобавок с опущенными руками. Колумбиец проверил его челюсть левым хуком, начал встречать джебом, пару раз попал справа. И, самое главное, после своей атаки он смещался чуть назад и в сторону. Делал свое дело и уходил.

Три раунда подряд. В четвертом- не ушел. Потерял дистанцию, дал Сергею подойти на шаг ближе, и правая рука Ковалева прошла в обход защиты в челюсть, после чего колумбиец чуть не присел. Ковалев отгружал тяжелые удары, но добить не мог, Альварес ускользал. Затем Сергей сбавил обороты — решив или поберечь силы, или растянуть удовольствие.

К 6 раунду угол Элиедера начал требовать от него ударов по корпусу, сам он обзавелся рассечением под левым глазом от столкновения головами, а Ковалев начал чувствовать себя гораздо свободнее. Это и сломало «Крашера». Во=первых, он забыл, что Альварес из Колумбии. Колумбийские боксеры не слишком обученные, не очень славятся тактикой и планом на бой, но, если им даешь возможность удвоить в нужный момент… спросите Амира Хана, например, кто подарил ему челюсть, хрупкую как стекло. И он вам процитирует фильм «Лицо со шрамом»: «Я только сказал колумбийцы — и ты сразу сделал такое лицо».

Еще самое время вспомнить, что по плану сначала был другой соперник, Каллум Джонсон, но в итоге Ковалев выбрал Альвареса, а тот договорился с Артуром Бетербиевым.

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Инстинкт убийцы сработал у Альвареса

А Ковалев в Атлантик-Сити заигрался. Он фактически выпрашивал у соперника удар, а в такие моменты бьет даже тот, у кого процент нокаутом меньше 50, как у Элиедера. Впрочем, теперь вряд ли кто-то будет об этом часто вспоминать. Сергей не увидел, как Альварес подшагивает и подбирается перед ударом справа. Возможно, он даже видел, но не придал этому значения. Даже после первого нокдауна, когда правая вошла в челюсть, и он сел на пол.

Если бы Альварес не бросился добивать Ковалева в этом раунде, то «Крашер» бы непременно восстановился, колумбиец бы устал и больше не собрал бы сил на такой натиск. Но в этот вечер инстинкт убийцы Элиедера Альвареса сработал. А инстинкт выживания Ковалева — нет.

Левый боковой, правый в голову, еще два почти одинаковых нокдауна, еще один удар справа, пришедшийся в затылок уже падающему Ковалеву. Тут сразу вспомнилось то, что я писал до боя: будешь играть с соперником в дурацкие игры — получишь дурацкие призы. Сам выпросил этот нокаут.

Альварес забирает титул WBO. Объединительный бой Ковалев — Бивол отменяется. Теперь, если пункта о реванше не было, Ковалеву остается договариваться с очередным РосМедьГаз-что-то-там спонсором и проводить бой на Урале или в Москве, потому что шансы договориться теперь с Адонисом Стивенсоном или Артуром Бетербиевым у компании Main Events, что представляет Сергея, совсем мало.

И пугать американских боксеров «Крашером», видимо, тоже.