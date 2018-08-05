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11:20 (мск), источник: Р-Спорт

Бивол может провести объединительный чемпионский бой до конца года

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Василий Конов-мл. Планируется проведение объединительного чемпионского боя с участием обладателя пояса WBA в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола, заявил РИА Новости менеджер боксера Вадим Корнилов.

Источник: AP 2018

Чемпионом WBO является колумбиец Элейдер Альварес, который в субботу отобрал этот пояс у россиянина Сергея Ковалев. Обладателем титула WBC является канадец Адонис Стивенсом, а пояса IBF — россиянин Артур Бетербиев.

«У всех ожидания завышенные, все ждут нокаутов. Тут я имею в виду ожидания болельщиков. И когда этого нет, все чуть расстроены. Но команда и я лично очень довольны боем. Дима почти в каждом раунде доминировал. Чилемба в очередной раз показал, что он непростой соперник. Для нас главное — опыт и победа», — сказал Корнилов по телефону.

«В планах у нас проведение боя до конца года. Объединительный бой планируется, Дмитрий настроен на это. Не исключено, что это может быть и Альварес», — отметил Корнилов.

Также Корнилов рассказал о том, что до поражения Ковалева от Альвареса планировалась организация его поединка с Биволом.

«Не буду скрывать, что была примерная дата на декабрь, которая обсуждалась заранее, на бой Ковалева и Бивола. Мы очень уважаем Сергея, он один из лидеров мирового бокса. У нас были хорошие отношения, поэтому не очень хотелось, чтобы Дмитрий выступал именно с Сергеем. Нас очень расстроило то, что случилось в бою с Альваресом», — заключил Корнилов, добавив, что пока не знает, как будут развиваться события в будущем.

Теперь в активе 27-летнего россиянина 14 побед на профессиональном ринге (11 — нокаутом) в 14 поединках.

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