Альварес: Тренировал удар, который принес победу в бою с Ковалевым
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Колумбийский боксер Элейдер Альварес заявил, что отрабатывал удар, который принес ему победу в бою с россиянином Сергеем Ковалевым.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Колумбийский боксер Элейдер Альварес заявил, что отрабатывал удар, который принес ему победу в бою с россиянином Сергеем Ковалевым.
Альварес завоевал пояс WBO в ночь на воскресенье по московскому времени, отправив в нокаут Ковалева.
«Не могу описать свои чувства. Я хотел показать ему, что я силен, что у меня хороший подбородок, и я готов к большим свершениям. Мы отрабатывали этот удар во время тренировочного лагеря, и он пригодился. Я всегда работаю над этим ударом во время тренировок», — приводятся слова Альвареса в