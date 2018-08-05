Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов
Оренбург
Футбол. Зарубежный
17:00
Карпаты
Олимпик Д
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:30
Десна
Александрия
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал К
Мариуполь
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ахмат
Енисей
Все события
Фоторепортажи
8Что популярнее — футбол или хоккей? Объясняем на цифрах
14Семин vs. Каррера: кто эмоциональнее и стильнее
11:19 (мск), источник: Р-Спорт

Альварес: Тренировал удар, который принес победу в бою с Ковалевым

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Колумбийский боксер Элейдер Альварес заявил, что отрабатывал удар, который принес ему победу в бою с россиянином Сергеем Ковалевым.

Источник: AP 2018

Альварес завоевал пояс WBO в ночь на воскресенье по московскому времени, отправив в нокаут Ковалева.

«Не могу описать свои чувства. Я хотел показать ему, что я силен, что у меня хороший подбородок, и я готов к большим свершениям. Мы отрабатывали этот удар во время тренировочного лагеря, и он пригодился. Я всегда работаю над этим ударом во время тренировок», — приводятся слова Альвареса в пресс-релизе организаторов боя.

 Самые громкие ДТП с участием российских футболистов
Американская модель лишилась грудного импланта из-за хоккейной шайбы
Выпросил нокаут. Альварес сокрушил Ковалева
Гол Шатова принес «Зениту» победу над «Арсеналом»
Спор за наследство Роналду. «Реал» победил «Ювентус»
«Милан» победил «Барселону» в Международном кубке чемпионов
Головин провел первую тренировку в «Монако»
СКА обыграл «Сочи» в предсезонном турнире Sochi Hockey Open
Российские пловцы выиграли серебро в смешанной кролевой эстафете
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка