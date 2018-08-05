Альварес: Тренировал удар, который принес победу в бою с Ковалевым

«Не могу описать свои чувства. Я хотел показать ему, что я силен, что у меня хороший подбородок, и я готов к большим свершениям. Мы отрабатывали этот удар во время тренировочного лагеря, и он пригодился. Я всегда работаю над этим ударом во время тренировок», — приводятся слова Альвареса в пресс-релизе организаторов боя.