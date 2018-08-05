Рой Джонс: Ковалев? Он уже спекся

Джебы Альвареса не позволяли Ковалеву проводить свои комбинации и сбивали его с ритма. Это очень плохой знак, когда боксера выводят из равновесия. Альварес ждал своего шанса пять лет.

Он знал, что его время пришло. Но все равно оставалось подозрение, что он ждал подобного боя слишком долго и в итоге его стремление к победе угасло. Он доказал, что внутри него еще горит огонь и что он может выдержать атаки боксера уровня Ковалева. Изначально было ясно, что он сможет пободаться с Ковалевым на равных, если сможет переждать начало боя, — заявил Джонс. — Ковалев? Ему 35 лет. Он уже спекся.