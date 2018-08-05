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19:23 (мск), источник: Матч ТВ

Рой Джонс: Ковалев? Он уже спекся

Знаменитый в прошлом боксёр Рой Джонс прокомментировал поражение Сергея Ковалева от Элейдера Альвареса.

Источник: РИА "Новости"

— Мне сразу же не понравилось, как Ковалев выглядел даже в самом начале боя.

Джебы Альвареса не позволяли Ковалеву проводить свои комбинации и сбивали его с ритма. Это очень плохой знак, когда боксера выводят из равновесия. Альварес ждал своего шанса пять лет.

Он знал, что его время пришло. Но все равно оставалось подозрение, что он ждал подобного боя слишком долго и в итоге его стремление к победе угасло. Он доказал, что внутри него еще горит огонь и что он может выдержать атаки боксера уровня Ковалева. Изначально было ясно, что он сможет пободаться с Ковалевым на равных, если сможет переждать начало боя, — заявил Джонс. — Ковалев? Ему 35 лет. Он уже спекся.

Напомним, что колумбиец победил Ковалева техническим нокаутом в седьмом раунде, став новым чемпионом по версии WBO.

Источник: Boxingscene.

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