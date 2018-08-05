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20:33 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер одним ударом выбил капу у соперника и продолжил его избивать

Интересный эпизод случился в поединке с участием казахстанца Мадияра Ашкеева (10−0, 6 КО), прошедшего в рамках вечера бокса в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

30-летний Ашкеев встречался с 32-летним колумбийцем Эдуардо Флоресом (26−30−4, 15 КО). Бой был рассчитан на восемь раундов, но завершился в четвертом победой казахстанца техническим нокаутом.

В одном из раундов Ашкеев провел серию ударов и правым хуков выбил у соперника капу изо рта. При этом судья не заметил этот эпизод и позволил казахстанцу продолжить избивать эквадорца.

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Для Ашкеева эта победа стала десятой в десяти боях, из которых шесть — досрочно. Флорес же потерпел 30-е поражение в карьере при 26 победах (15 нокаутом) и четырех ничьих.

Изначально соперником Ашкеева должен был стать Клеотис Пендарвис (21−4−2, 9 КО), но американец сообщил, что упал и потерял сознание, поэтому отказался от поединка.

Добавим, что в главном бою вечера бокса в Атлантик-Сити россиянин Сергей Ковалев не сумел защитить пояс чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе, проиграв нокаутом в седьмом раунде колумбийцу Элейдеру Альваресу.

Казахстанский боксер одним ударом выбил капу у соперника и продолжил его избивать
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