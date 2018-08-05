«Я иду за вами!» Ирландский «Борат» пригрозил Головкину

«Пробежал горный спринт. Уже готов. Дурак Лемье готовится быть размазанным и уничтоженным! Головкин и “Канело”, я иду за вами, мальчики! Чемпион в ожидании», — написал «Спайк» в твиттере.

Напомним, 15 сентября в Лас-Вегасе О’Салливан выступит в андеркарде боя Головкин — «Канело» II. Ожидается, что его соперником станет Лемье — во всяком случае, оба боксера дали согласие на этот поединок. Затем в планах Гэри — бой в декабре, собственно, с самими Головкиным или «Канело».