«Я иду за вами!» Ирландский «Борат» пригрозил Головкину
Ирландский боксер Гэри О’Салливан похвастался физической формой, упомянув своих возможных соперников — Давида Лемье, Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, сообщает Sports.kz.
Ирландский боксер Гэри О’Салливан похвастался физической формой, упомянув своих возможных соперников — Давида Лемье, Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, сообщает Sports.kz.
«Пробежал горный спринт. Уже готов. Дурак Лемье готовится быть размазанным и уничтоженным! Головкин и “Канело”, я иду за вами, мальчики! Чемпион в ожидании», — написал «Спайк» в твиттере.
Напомним, 15 сентября в