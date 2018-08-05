«Канело» рассказал, чего не изменит победа над Головкиным

— Люди, которые сомневаются во мне, всегда будут говорить обо мне. Я не собираюсь менять их мнение о себе. Они всегда будут против меня, — сказал «Канело».

В феврале Альварес провалил два допинг-теста на кленбутерол. Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала его на полгода. 15 сентября он вернется на ринг и проведет второй бой в Лас-Вегасе с Головкиным. В этот раз «Канело» пообещал совершенно другой бой; GGG также нацелен на досрочную победу. На рематч букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.6, победа Альвареса — 2.69, ничья — 23.