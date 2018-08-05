«Канело» рассказал, чего не изменит победа над Головкиным
Мексиканский боксер Сауль Альварес считает, что даже победа над Геннадием Головкиным 15 сентября не убедит людей, настроенных против него после ситуации с допингом, сообщает Sports.kz.
Мексиканский боксер Сауль Альварес считает, что даже победа над Геннадием Головкиным 15 сентября не убедит людей, настроенных против него после ситуации с допингом, сообщает Sports.kz.
— Люди, которые сомневаются во мне, всегда будут говорить обо мне. Я не собираюсь менять их мнение о себе. Они всегда будут против меня, — сказал «Канело».
В феврале Альварес провалил два