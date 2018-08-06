«Чертовски скучный». Зарубежные фанаты бокса не в восторге от Елеусинова

«Елеусинов выглядит так, что с трудом приспосабливается к профи-боксу».

«Данияр Елеусинов — самый переоцененный боксер. Его называют “Казахским Громом”, но он скучный — не для зрителей».

«Елеусинову не добиться успеха в игре в профи».

«Эдди, твой боец чертовски скучный!».

«Трудно смотреть, как качественный любитель делает ошибки новичка в защите».

«Елеусинов пока несформированный боец, ему еще много нужно улучшать себя».

«Елеусинову не хватает искры, которая выделяет элитных бойцов».

«Не знаю, дело ли в тренере, но Данияру Елеусинову нужно много работать, чтобы закрепиться в профи».