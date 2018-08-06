«Чертовски скучный». Зарубежные фанаты бокса не в восторге от Елеусинова
Зарубежные болельщики в Twitter комментируют победу по очкам казахстанского боксера Данияр Елеусинова над венгром Габором Горбичем, сообщает Sports.kz.
Зарубежные болельщики в Twitter комментируют победу по очкам казахстанского боксера Данияр Елеусинова над венгром Габором Горбичем, сообщает Sports.kz.
«Елеусинов выглядит так, что с трудом приспосабливается к профи-боксу».
«Данияр Елеусинов — самый переоцененный боксер. Его называют “Казахским Громом”, но он скучный — не для зрителей».
«Елеусинову не добиться успеха в игре в профи».
«Эдди, твой боец чертовски скучный!».
«Трудно смотреть, как качественный любитель делает ошибки новичка в защите».
«Елеусинов пока несформированный боец, ему еще много нужно улучшать себя».
«Елеусинову не хватает искры, которая выделяет элитных бойцов».
«Не знаю, дело ли в тренере, но Данияру Елеусинову нужно много работать, чтобы закрепиться в профи».
«Переход в профессионалы тяжело дается Елеусинову — у него недостаточно силы».