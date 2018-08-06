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08:24 (мск), источник: Sports.kz

«Чертовски скучный». Зарубежные фанаты бокса не в восторге от Елеусинова

Зарубежные болельщики в Twitter комментируют победу по очкам казахстанского боксера Данияр Елеусинова над венгром Габором Горбичем, сообщает Sports.kz.

«Елеусинов выглядит так, что с трудом приспосабливается к профи-боксу».

«Данияр Елеусинов — самый переоцененный боксер. Его называют “Казахским Громом”, но он скучный — не для зрителей».

«Елеусинову не добиться успеха в игре в профи».

«Эдди, твой боец чертовски скучный!».

«Трудно смотреть, как качественный любитель делает ошибки новичка в защите».

«Елеусинов пока несформированный боец, ему еще много нужно улучшать себя».

«Елеусинову не хватает искры, которая выделяет элитных бойцов».

«Не знаю, дело ли в тренере, но Данияру Елеусинову нужно много работать, чтобы закрепиться в профи».

«Переход в профессионалы тяжело дается Елеусинову — у него недостаточно силы».

 Видео реакции Данияра Елеусинова на самый сильный удар венгра
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