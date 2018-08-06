«Данияр не показал ничего». Демьяненко раскритиковал Елеусинова

— Оппонент казахстанцу был по силам, но, возможно, нужно грешить на западных тренеров… И где отец Елеусинова, который его тренировал?! Потому что его не видно было в подготовке. Данияр расставил ноги, присел, двигался на одной линии, опустил переднюю руку. Я всегда говорю про ошибки, потому что человек совсем поменялся, — проводит третий бой, уже столько фарса, а нормальной работы мы никакой не видим. Соперник ему по силам, поэтому прыгать возле него и показывать, какой ты крутой, — это неправильно. Нужно выходить и выигрывать, заниматься повышением мастерства, проверять себя — что получается, а над чем необходимо работать дальше. То есть, — делать выводы. Я только с этой стороны смотрю на бокс.