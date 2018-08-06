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08:57 (мск), источник: Sports.kz

«Данияр не показал ничего». Демьяненко раскритиковал Елеусинова

В минувшие выходные в Уэльсе казахстанский боксер Данияр Елеусинов (3−0, 1 КО) в своем третьем поединке на профи ринге одержал победу над венгерским бойцом Габором Горбичем (24−12, 14 КО).

Своим мнением об этом бое со Sports.kz поделился вице-президент Федерации профессионального бокса РК Виктор Демьяненко.

— Оппонент казахстанцу был по силам, но, возможно, нужно грешить на западных тренеров… И где отец Елеусинова, который его тренировал?! Потому что его не видно было в подготовке. Данияр расставил ноги, присел, двигался на одной линии, опустил переднюю руку. Я всегда говорю про ошибки, потому что человек совсем поменялся, — проводит третий бой, уже столько фарса, а нормальной работы мы никакой не видим. Соперник ему по силам, поэтому прыгать возле него и показывать, какой ты крутой, — это неправильно. Нужно выходить и выигрывать, заниматься повышением мастерства, проверять себя — что получается, а над чем необходимо работать дальше. То есть, — делать выводы. Я только с этой стороны смотрю на бокс.

Когда у соперника поражений больше, чем побед, — это говорит о его классе, но свой уровень-то ты должен показывать, раз уж тебе выбрали такого противника. Нельзя так готовиться и выходить на бой. Наш зритель понимает бокс. Я считаю, что Данияр Елеусинов в этом поединке не показал ничего того, что бы ему позволило добавить в мастерстве или в чем-либо еще, — считает призер Олимпиады в Москве.

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