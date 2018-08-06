Глава бокса России Умар Кремлев назвал дату проведения WBSS в Екатеринбурге

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Глава Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев назвал дату проведения четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в Екатеринбурге. Турнир состоится в октябре этого года на площадке МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО», сообщает в понедельник, 6 августа, «АиФ-Урал».

¼ финала Всемирной боксерской суперсерии пройдет в Екатеринбурге 13 октября. Об этом стало известно сегодня в ходе пресс-конференции в Академии единоборств РМК с участием губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, главы ФБР Умара Кремлева, олимпийских призеров по боксу Михаила Алояна и Егора Мехонцева.

«Проведение четверть финала WBSS запланировано на 13 октября в “Екатеринбург ЭКСПО”. В Екатеринбурге я нахожусь всего неделю, и обратил внимание, что здесь быстрыми темпами идет развитие такого вида спорта, как бокс. Пожалуй, это одна из лучших площадок среди регионов», — отметил в ходе пресс-конференции Умар Кремлев.

По словам Евгения Куйвашева, проведение четвертьфинала в Екатеринбурге — только начало в событии мирового боксерского турнира для уральской столицы. У региона есть планы на проведение здесь полуфинала и финала WBSS. Оказывается для проведения четвертьфинала по требованиям необходима площадка минимум 10 тысяч человек, для полуфинала — 15 тысяч человек, для финала — больше 15 тысяч. «У нас все для этого есть. Имеется Центральный стадион, как одно из наследий проведенного ЧМ по футболу. Но пока мы не заявляемся на полуфинал и финал, сначала проведем ¼ турнира. Но с каждым шагом мы будем заявлять о себе, потому что у нас имеются все необходимые условия для этого», — заявил губернатор.

Одним из участников второго сезона WBSS станет олимпийский бронзовый призер 2012 года и непобежденный боксер-профессионал Михаил Алоян. «Ситуация с боксом в России сегодня заметно улучшилась — начали создаваться все необходимые условия для тренировок спортсменов. Сейчас на мне лежит большая ответственность в участии в суперсерии и я буду хорошо к ней готовиться», — отметил спортсмен.

По словам председателя наблюдательного совета Федерации бокса России в Свердловской области, олимпийского чемпиона по боксу Егора Мехонцева, у уральцев впервые появилась возможность с развитием бокса в региона проявить себя на родной земле. «Когда я был действующим спортсменом, мне ни разу не удавалось побоксировать у себя дома. И я рад, что такая возможность появилась у моих коллег. Это по-настоящему чисто спортивное событие — никакой политики, никакой грязи, только спорт», — сказал Егор Мехонцев.

20 июля определились 16 участников второго сезона Всемирной боксерской суперсерии. Первый сезон турнира завершился победой украинского боксера Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым. Финал боя состоялся 21 июля в Москве.