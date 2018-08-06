Четвертьфинал WBSS Алоян — Тете пройдёт в Екатеринбурге
Четвертьфинальный поединок второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в легчайшем весе между россиянином Михаилом Алояном и Золани Тете из ЮАР пройдёт 13 октября в Екатеринбурге.
Четвертьфинальный поединок второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в легчайшем весе между россиянином Михаилом Алояном и Золани Тете из ЮАР пройдёт 13 октября в Екатеринбурге.
Четвертьфинальный поединок второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в легчайшем весе между россиянином Михаилом Алояном и Золани Тете из ЮАР пройдёт 13 октября в Екатеринбурге.
«Четвертьфинал Всемирной боксёрской суперсерии
Екатеринбург — регион спортивный, один из главных российских регионов, где проводят крупнейшие соревнования. Даже по выбору четвертьфинала Суперсерии могу сказать, что здесь были предложены лучшие условия. В Екатеринбурге можно не только ¼ финала проводить, но и финал.
Хотел бы сказать спасибо Евгению Куйвашеву за поддержку и за развитие спорта, в том числе бокса. Здесь большое внимание уделяется боксу, создана прекрасная Академия единоборств РМК — глава Русской медной компании Игорь Алтушкин создал такие условия, что можно на профессиональном уровне готовить спортсменов. Не сомневаюсь, что всё пройдёт на высшем уровне.
Что касается андеркарда — формировать его будет РМК по согласованию с Суперсерией. Любой промоутер может предложить для шоу своих боксёров, но они должны соответствовать мировому уровню, — заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.