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12:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Четвертьфинал WBSS Алоян — Тете пройдёт в Екатеринбурге

Четвертьфинальный поединок второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в легчайшем весе между россиянином Михаилом Алояном и Золани Тете из ЮАР пройдёт 13 октября в Екатеринбурге.

Источник: РИА "Новости"

Четвертьфинальный поединок второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в легчайшем весе между россиянином Михаилом Алояном и Золани Тете из ЮАР пройдёт 13 октября в Екатеринбурге.

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«Четвертьфинал Всемирной боксёрской суперсерии Алоян-Тете пройдёт 13 октября на площадке выставочного центра Екатеринбург-ЭКСПО. Этот бой будет главным событием вечера.

Екатеринбург — регион спортивный, один из главных российских регионов, где проводят крупнейшие соревнования. Даже по выбору четвертьфинала Суперсерии могу сказать, что здесь были предложены лучшие условия. В Екатеринбурге можно не только ¼ финала проводить, но и финал.

Хотел бы сказать спасибо Евгению Куйвашеву за поддержку и за развитие спорта, в том числе бокса. Здесь большое внимание уделяется боксу, создана прекрасная Академия единоборств РМК — глава Русской медной компании Игорь Алтушкин создал такие условия, что можно на профессиональном уровне готовить спортсменов. Не сомневаюсь, что всё пройдёт на высшем уровне.

Что касается андеркарда — формировать его будет РМК по согласованию с Суперсерией. Любой промоутер может предложить для шоу своих боксёров, но они должны соответствовать мировому уровню, — заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.

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