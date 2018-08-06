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14:24 (мск), источник: Sports.kz

«Уважение было потеряно». «Канело» рассказал о мотивации перед боем с Головкиным

Мексиканкий боксер Сауль Альварес (49−1−2) назвал причины, почему поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1) стал для него личным, сообщает Sports.kz.

Источник: Reuters

— Я не знаю, почему команда Головкина были агрессивны в своих разговорах обо мне. Возможно, из-за соперничества, которое у нас есть. Я не знаю, но я думаю, что они зашли слишком далеко.

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Они вышли за рамки просто ради попытки подороже продать битву своими заявлениями. Мне не нравиться подстрекать соперника или пытаться показать шоу, чтобы продать бой. Люди знают, что когда я попадаю на ринг, то я собираюсь дать отличный бой. В каком-то смысле Головкин мог обидеть меня, но он — мой противник, поэтому я это понимаю. А разговоры Абеля Санчеса меня это совсем не волнуют. Зачем обращать на это внимание? В конце концов, не он собирается выйти на ринг со мной.

На этот раз это противостояние стало более личным. Небольшое уважение, которое мы испытывали друг к другу, было потеряно. Я использую это как мотивацию. Все, что он сказал, сделало этот бой личным. То, что они сказали о том, кто я, как личность, сделало поединок таковым, и я использую это разумно в свою пользу 15 сентября, — сказал «Канело» в интервью Worldboxingnews.net.

Второй бой Головкина и Альвареса состоится в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena 15 сентября. В данный момент оба боксера заняты подготовкой к этому поединку .GGG тренируется в Биг Бэар (штат Калифорния), а «Канело» расположился в Сан-Диего того же штата.

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