«Уважение было потеряно». «Канело» рассказал о мотивации перед боем с Головкиным
Мексиканкий боксер Сауль Альварес (49−1−2) назвал причины, почему поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1) стал для него личным, сообщает Sports.kz.
Мексиканкий боксер Сауль Альварес (49−1−2) назвал причины, почему поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1) стал для него личным, сообщает Sports.kz.
— Я не знаю, почему команда Головкина были агрессивны в своих разговорах обо мне. Возможно,
Они вышли за рамки просто ради попытки подороже продать битву своими заявлениями. Мне не нравиться подстрекать соперника или пытаться показать шоу, чтобы продать бой. Люди знают, что когда я попадаю на ринг, то я собираюсь дать отличный бой. В
На этот раз это противостояние стало более личным. Небольшое уважение, которое мы испытывали друг к другу, было потеряно. Я использую это как мотивацию. Все, что он сказал, сделало этот бой личным. То, что они сказали о том, кто я, как личность, сделало поединок таковым, и я использую это разумно в свою пользу 15 сентября, — сказал «Канело» в интервью Worldboxingnews.net.
Второй бой Головкина и Альвареса состоится в