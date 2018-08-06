«Не этого ждали от олимпийского чемпиона». Журналист раскритиковал третий бой Елеусинова

«Это совсем не то, что мы ожидали от олимпийского чемпиона. В любителях он был великолепен. Когда Эдди Хирн забрал его к себе, то я был уверен, что парень начнет показывать зрелищный, интересный бокс. Первый бой получился сумбурным, а в следующих поединках Елеусинов действовал невзрачно.

В первые дни его подписание вызывало большой ажиотаж. Сейчас уже не все смотрят так оптимистично. Этому парню пора доказывать, что он заслуживает право называться «Казахским громом», — отметил МакМанус.

Напомним, в последнем бою, который прошел в британском Кардиффе в ночь с 4 на 5 августа, Елеусинов в шестираундовом поединке по очкам победил венгра Габора Горбича (24−12, 14 КО).

После боя Елеусинов заявил, что ему не хватило времени, чтобы нокаутировать Горбича. Исход поединка также прокомментировали промоутер казахстанца Эдди Хирн и его менеджер Зия Алиев, который рассказал, что из-за болезни боксер не смог отправиться в США для подготовки со своим американским тренером Джоном Дэвидом Джексоном.