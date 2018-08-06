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21:28 (мск), источник: Vesti.kz

Геннадий Головкин и «Канело» договорились встретиться за 18 дней до боя

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанец Геннадий Головкин (38−0, 34 КО) и мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) согласились провести совместное мероприятие для прессы за 18 дней до боя. Об этом сообщил промоутер GGG Том Леффлер.

«Документальный фильм 24/7 от HBO к реваншу GGG — “Канело” будет в эфире 28 августа в США. Том Леффлер также сообщил, что в это же время у них будет совместное мероприятие для прессы, открытое для общественности», — написал в твиттере журналист британского talk SPORT Майкл Бенсон.

Ранее сообщалось, что Головкин и Альварес не будут видеться до недели их второго боя. По словам казахстанца, подобная инициатива исходила от соперника, оказавшегося в центре допинг-скандала.

В начале июля команды Головкина и Альварес провели телеконференцию в Facebook, отвечая на выбранные вопросы от фанатов и журналистов. При этом казахстанец находился в своем лагере Big Bear в штате Калифорния, а мексиканец — в родной Гвадалахаре.

На прошлой неделе выяснилось, что Головкин и Альварес все-таки встретились в одном помещении. Это случилось в середине июля на съемках проморолика для HBO — по данным TMZ, боксеры продемонстрировали «реальную вражду» и даже допустили трэштокинг на площадке.

Напомним, первый бой Головкин — Альварес прошел 16 сентября прошлого года на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и завершился ничьей. Боксеры вернутся на эту же площадку 15 сентября для проведения второго поединка, на кону которого будут стоять все титулы Головкина, специальный пояс от WBC и вакантный титул чемпиона от The Ring.

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