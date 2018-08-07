«Попадал только за счет опыта». Альварес похвалил Головкина и похвастался собой

По его словам, Головкин наглядно продемонстрировал свою мощь в их первом бою и совершенно не впечатлил «Канело».
15 сентября боксеры вернутся на арену
«Я сражался с очень грозными соперниками, по которым трудно попасть. Я дрался также и с
Априори я быстрее, чем Головкин. Мои рефлексы острее, поэтому я видел его удары. Но он очень опытен. Он попадал по мне, но это лишь благодаря опыту и сноровке. Я видел все его удары, когда он только начинал их выбрасывать. В пятом раунде он попал по мне с такой силой, что
Я с самого начала понимал, что из себя представляет Головкин. Большую часть своей карьеры он провел в среднем весе. Я всегда говорил, что когда поднимусь в эту категорию — буду драться с лучшим ее представителем. Судя по всему, лучший — это Геннадий. И я чувствовал себя очень хорошо в первом бою с ним. Его мощь не является