«Попадал только за счет опыта». Альварес похвалил Головкина и похвастался собой

По его словам, Головкин наглядно продемонстрировал свою мощь в их первом бою и совершенно не впечатлил «Канело».

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15 сентября боксеры вернутся на арену T-Mobile в Лас-Вегасе, где ровно год назад завершили бой вничью.

«Я сражался с очень грозными соперниками, по которым трудно попасть. Я дрался также и с боксерами-силовиками. Головкин — как раз из их числа и очень опасен. Он один из самых жестких соперников, что у меня были. К бою с таким оппонентом я буду готов лучше, чем когда-либо.

Априори я быстрее, чем Головкин. Мои рефлексы острее, поэтому я видел его удары. Но он очень опытен. Он попадал по мне, но это лишь благодаря опыту и сноровке. Я видел все его удары, когда он только начинал их выбрасывать. В пятом раунде он попал по мне с такой силой, что кто-то, вероятно, упал бы в нокаут от такой атаки. Удар пришелся в область между ухом и шеей, но я ничего не почувствовал.