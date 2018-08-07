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09:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Попадал только за счет опыта». Альварес похвалил Головкина и похвастался собой

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) в преддверии матча-реванша заявил, что его не беспокоит тот факт, что его соперник чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) славится огромной силой удара.

По его словам, Головкин наглядно продемонстрировал свою мощь в их первом бою и совершенно не впечатлил «Канело».

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15 сентября боксеры вернутся на арену T-Mobile в Лас-Вегасе, где ровно год назад завершили бой вничью.

«Я сражался с очень грозными соперниками, по которым трудно попасть. Я дрался также и с боксерами-силовиками. Головкин — как раз из их числа и очень опасен. Он один из самых жестких соперников, что у меня были. К бою с таким оппонентом я буду готов лучше, чем когда-либо.

Априори я быстрее, чем Головкин. Мои рефлексы острее, поэтому я видел его удары. Но он очень опытен. Он попадал по мне, но это лишь благодаря опыту и сноровке. Я видел все его удары, когда он только начинал их выбрасывать. В пятом раунде он попал по мне с такой силой, что кто-то, вероятно, упал бы в нокаут от такой атаки. Удар пришелся в область между ухом и шеей, но я ничего не почувствовал.

Я с самого начала понимал, что из себя представляет Головкин. Большую часть своей карьеры он провел в среднем весе. Я всегда говорил, что когда поднимусь в эту категорию — буду драться с лучшим ее представителем. Судя по всему, лучший — это Геннадий. И я чувствовал себя очень хорошо в первом бою с ним. Его мощь не является чем-то невероятным, — цитирует «Канело» Worldboxingnews.net.

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