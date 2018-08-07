«Канело» Альварес высказался о силе удара Геннадия Головкина

«Я знал, что он боец, который может сильно ударить. Он попал по мне, удар пришелся в область между ухом и шеей. Такой удар мог нокаутировать любого, но я ничего не чувствовал, и это придало мне больше уверенности. Да, у него сильный удар, но ничего сверхъестественного. Думаю, его ударная мощь потянет на восемь-девять баллов из десяти. Он сильный боец», — резюмировал Альварес.