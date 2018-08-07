«Канело» Альварес высказался о силе удара Геннадия Головкина

Их повторный бой состоится 15 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile (штат Невада, США), где ровно год назад боксеры не смогли выявить победителя.
Тогда их 12-раундовое противостояние завершилось спорной ничьей.
«Я знал, что он боец, который может сильно ударить. Он попал по мне, удар пришелся в область между ухом и шеей. Такой удар мог нокаутировать любого, но я ничего не чувствовал, и это придало мне больше уверенности. Да, у него сильный удар, но ничего сверхъестественного. Думаю, его ударная мощь потянет на восемь-девять баллов из десяти. Он сильный боец», — резюмировал Альварес.
Ранее мексиканец признал, что Головкин был самым жестким из всех его соперников. По его словам, опыт позволял казахстанцу наносить точные удары, но Альварес видел их все.