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09:48 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» Альварес высказался о силе удара Геннадия Головкина

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) в интервью Badlefthook.com высказался о силе удара своего визави — чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО).

Их повторный бой состоится 15 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile (штат Невада, США), где ровно год назад боксеры не смогли выявить победителя.

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Тогда их 12-раундовое противостояние завершилось спорной ничьей.

«Я знал, что он боец, который может сильно ударить. Он попал по мне, удар пришелся в область между ухом и шеей. Такой удар мог нокаутировать любого, но я ничего не чувствовал, и это придало мне больше уверенности. Да, у него сильный удар, но ничего сверхъестественного. Думаю, его ударная мощь потянет на восемь-девять баллов из десяти. Он сильный боец», — резюмировал Альварес.

Ранее мексиканец признал, что Головкин был самым жестким из всех его соперников. По его словам, опыт позволял казахстанцу наносить точные удары, но Альварес видел их все.

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