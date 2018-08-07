Подсчитан заработок Мэнни Пакьяо на боях за карьеру

В свои 39 лет «Пакмен», пишет издание, пополнил (только гонорарами за бои и отчислениями от PPV, доходы от рекламы не учтены) банковские счета на сумму около 420 миллионов долларов.

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В эту цифру не включен гонорар за последний его бой против Лукаса Маттиссе, в котором он завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе.

Четверть этой суммы филиппинец «поднял» за проигранный по очкам мегафайт против американца Флойда Мейвезара-младшего в мае 2015-го.