Подсчитан заработок Мэнни Пакьяо на боях за карьеру

В свои 39 лет «Пакмен», пишет издание, пополнил (только гонорарами за бои и отчислениями от PPV, доходы от рекламы не учтены) банковские счета на сумму около 420 миллионов долларов.
В эту цифру не включен гонорар за последний его бой против Лукаса Маттиссе, в котором он завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе.
Четверть этой суммы филиппинец «поднял» за проигранный по очкам мегафайт против американца Флойда Мейвезара-младшего в мае 2015-го.
Отмечается, что 420 миллионов долларов — это только по минимальным подсчетам. Фактически, еще летом 2016 года американский журнал Forbes писал, что заработок Пакьяо перевалил отметку в полмиллиарда долларов.