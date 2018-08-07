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09:50 (мск), источник: Vesti.kz

Подсчитан заработок Мэнни Пакьяо на боях за карьеру

Журналисты филиппинского издания Entrepreneur проанализировали открытые данные и сообщения инсайдеров за основную часть карьеры легендарного филиппинского бойца Мэнни Пакьяо (60−7−2, 39 КО), и составили инфографику его приблизительных заработков. Об этом пишет vRINGe.com.

В свои 39 лет «Пакмен», пишет издание, пополнил (только гонорарами за бои и отчислениями от PPV, доходы от рекламы не учтены) банковские счета на сумму около 420 миллионов долларов.

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В эту цифру не включен гонорар за последний его бой против Лукаса Маттиссе, в котором он завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе.

Четверть этой суммы филиппинец «поднял» за проигранный по очкам мегафайт против американца Флойда Мейвезара-младшего в мае 2015-го.

Отмечается, что 420 миллионов долларов — это только по минимальным подсчетам. Фактически, еще летом 2016 года американский журнал Forbes писал, что заработок Пакьяо перевалил отметку в полмиллиарда долларов.

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