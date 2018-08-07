Альварес признал свою ошибку в первом бою с Головкиным и раскрыл тактику на реванш

Впервые соперники встретились в сентябре прошлого года на арене
«Думаю, первый бой показал мне, что нужно сделать в реванше. Я должен выбрасывать больше ударов и быть более последовательным в этом компоненте. Мы будем больше работать над физической подготовкой. Этого не хватало в первом бою. Я был в хорошей форме, но мне нужно было немного больше времени, чтобы бросить больше ударов.
Что бы ни потребовалось, но я должен сделать
Я знал, что Головкин — боец, который может выдержать много ударов. Он может принять много ударов на «верхнем этаже». Я предполагал, что он лучший. Столкнувшись с ним в ринге, я чувствовал себя очень хорошо, — отметил Альварес.
Ранее «Канело» высказался о силе ударов Головкина, отметив, что ничего сверхъестественного не увидел. Также мексиканец отметил, что казахстанец попадал по нему только за счет опыта, но урона не нанес.