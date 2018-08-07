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10:28 (мск), источник: Vesti.kz

Альварес признал свою ошибку в первом бою с Головкиным и раскрыл тактику на реванш

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) сделал выводы из первого боя с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО) и решил внести корректировки в тактику на матч-реванш. Об этом сам мексиканский боксер рассказал в интервью Badlefthook.com.

Впервые соперники встретились в сентябре прошлого года на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), но не смогли выявить победителя. Итогом 12-раундового противостояния стала спорная ничья. Ровно год спустя «Канело» и Головкин вернуться на ту же площадку для проведения реванша.

«Думаю, первый бой показал мне, что нужно сделать в реванше. Я должен выбрасывать больше ударов и быть более последовательным в этом компоненте. Мы будем больше работать над физической подготовкой. Этого не хватало в первом бою. Я был в хорошей форме, но мне нужно было немного больше времени, чтобы бросить больше ударов.

Что бы ни потребовалось, но я должен сделать что-то другое в этом бою, чтобы победить убедительно. Первый бой показал мне, что нужно сделать, чтобы убедительно выиграть этот реванш, хоть все еще и считаю, что я победил в первом поединке.

Я знал, что Головкин — боец, который может выдержать много ударов. Он может принять много ударов на «верхнем этаже». Я предполагал, что он лучший. Столкнувшись с ним в ринге, я чувствовал себя очень хорошо, — отметил Альварес.

Ранее «Канело» высказался о силе ударов Головкина, отметив, что ничего сверхъестественного не увидел. Также мексиканец отметил, что казахстанец попадал по нему только за счет опыта, но урона не нанес.

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