Альварес признал свою ошибку в первом бою с Головкиным и раскрыл тактику на реванш

Впервые соперники встретились в сентябре прошлого года на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), но не смогли выявить победителя. Итогом 12-раундового противостояния стала спорная ничья. Ровно год спустя «Канело» и Головкин вернуться на ту же площадку для проведения реванша.

«Думаю, первый бой показал мне, что нужно сделать в реванше. Я должен выбрасывать больше ударов и быть более последовательным в этом компоненте. Мы будем больше работать над физической подготовкой. Этого не хватало в первом бою. Я был в хорошей форме, но мне нужно было немного больше времени, чтобы бросить больше ударов.

Что бы ни потребовалось, но я должен сделать что-то другое в этом бою, чтобы победить убедительно. Первый бой показал мне, что нужно сделать, чтобы убедительно выиграть этот реванш, хоть все еще и считаю, что я победил в первом поединке.

Я знал, что Головкин — боец, который может выдержать много ударов. Он может принять много ударов на «верхнем этаже». Я предполагал, что он лучший. Столкнувшись с ним в ринге, я чувствовал себя очень хорошо, — отметил Альварес.