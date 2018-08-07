Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:00
Астана
Динамо З
Футбол. Еврокубки
19:00
Пюник
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
20:00
Карабах
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
Видеотон
Футбол. Еврокубки
20:30
Славия Пр
Динамо К
Футбол. Еврокубки
21:00
Стандард Л
Аякс
Футбол. Еврокубки
21:30
Црвена Звезда
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
Фенербахче
Все события
Фоторепортажи
14Семин vs. Каррера: кто эмоциональнее и стильнее
21Как Игнашевич Суперкубок у ЦСКА отобрал
10:42 (мск), источник: Vesti.kz

Российский боксер из лагеря Головкина стал претендентом на титул IBF

Экс-чемпион мира во втором среднем весе по версии WBA россиянин Федор Чудинов (17−2, 12 КО) стал претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF в этой же категории. Об этом сообщает vRINGe.com.

Источник: РИА "Новости"

В начале июля британец Джеймс ДиГейл (24−2−1, 14 КО) принял решение отказаться от титула IBF во втором среднем весе, так как не горел желанием драться с «временным» чемпионом из Венесуэлы Хосе Ускатеги (27−2, 23 КО). В результате Ускатеги был переведен в полноценные чемпионы.

Дебютную защиту титула венесуэловец должен был провести против перспективного американца Кейлеба Плэнта (17−0, 10 КО), но тот сообщил о травме. По информации RingPolska, его заменил Чудинов. Если стороны не договорятся полюбовно, то будут назначены промоутерские торги, победитель которых получит первоочередное право организации поединка.

Читайте также
Федор Чудинов раздельным решением судей победил Мохаммеди

Чудинов занимает пятую строчку в рейтинге IBF, но у расположившихся выше Энтони Диррелла (32−1−1, 24 КО) и Винсента Файгенбютца (28−2, 25 КО) ранее запланированы поединки. Американец Диррелл сразится за титул WBC с соотечественником Давидом Бенавидесом (20−0, 17 КО), а немец Файгенбютц со своим соотечественником Тони Крафтом (14−0−1, 4 КО).

В последнем поединке, прошедшем 22 июля в Москве, Чудинов единогласным решением победил представителя Франции Наджиба Мохаммеди (40−6, 23 КО). Зрители освистали вердикт судей.

Отметим, что к прошедшему бою Чудинов готовился в лагере Big Bear под руководством тренера Абеля Санчеса, самым известным воспитанником которого является чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО).

К слову, Головкин также владел титулом IBF в среднем весе, но в июне организация отобрала его за отказ казахстанца дать письменное согласие на проведение поединка с обязательным претендентом. В конце июля примеру ДиГейла последовал еще один чемпион, на этот раз первого наилегчайшего веса Хекки Бадлер (32−3, 10 КО), которого также не прельщала идея проводить обязательную защиту.

Серьезный подход, или каких футболистов купил соперник "Астаны" перед матчем Лиги чемпионов
Чемпион по инерции. Почему не забивает «Локомотив»?
Вратарь-рекордсмен ЧМ завершил карьеру в сборной Египта
Надо, Федя, надо. Почему Смолову срочно нужно в «Локомотив»
ЦСКА у купил датчанина. Иностранцы, которые откроют для себя КХЛ
Тарасенко впервые с апреля провел тренировку в составе клуба
В «Барселоне» сошли с ума и хотят купить Погба
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка