Российский боксер из лагеря Головкина стал претендентом на титул IBF

Источник: РИА "Новости"

В начале июля британец Джеймс ДиГейл (24−2−1, 14 КО) принял решение отказаться от титула IBF во втором среднем весе, так как не горел желанием драться с «временным» чемпионом из Венесуэлы Хосе Ускатеги (27−2, 23 КО). В результате Ускатеги был переведен в полноценные чемпионы.

Дебютную защиту титула венесуэловец должен был провести против перспективного американца Кейлеба Плэнта (17−0, 10 КО), но тот сообщил о травме. По информации RingPolska, его заменил Чудинов. Если стороны не договорятся полюбовно, то будут назначены промоутерские торги, победитель которых получит первоочередное право организации поединка.

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Чудинов занимает пятую строчку в рейтинге IBF, но у расположившихся выше Энтони Диррелла (32−1−1, 24 КО) и Винсента Файгенбютца (28−2, 25 КО) ранее запланированы поединки. Американец Диррелл сразится за титул WBC с соотечественником Давидом Бенавидесом (20−0, 17 КО), а немец Файгенбютц со своим соотечественником Тони Крафтом (14−0−1, 4 КО).

В последнем поединке, прошедшем 22 июля в Москве, Чудинов единогласным решением победил представителя Франции Наджиба Мохаммеди (40−6, 23 КО). Зрители освистали вердикт судей.

Отметим, что к прошедшему бою Чудинов готовился в лагере Big Bear под руководством тренера Абеля Санчеса, самым известным воспитанником которого является чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО).