В поражении Сергея Ковалева от Альвареса нашли позитив

Источник: AP 2018

4 августа в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) Ковалев проиграл нокаутом Альваресу в седьмом раунде и потерял пояс. В андеркарте титул WBA в этой же весовой категории уверенно защитил подопечный Рябинского Дмитрий Бивол (14−0, 11 КО), одержавший уверенную победу над малавийцем Айзеком Чилембой (25−6−2, 10 КО).

Ожидалось, что в случае обоюдных побед Ковалев и Бивол встретятся в очной схватке еще до конца года.

«Сергей (Ковалев) — не мой боксер, но мы дружим, я хорошо к нему отношусь, — говорит Рябинский. — В его поражении вижу только один позитивный момент. Бивол и Ковалев на самом деле не очень хотели драться друг с другом, ведь они оба из России и оба являются моими друзьями. Я не хотел, чтобы в этом поединке кто-то кого-то побеждал. Всегда найдутся другие боксеры из других стран, которых можно побеждать».

Рябинский не уверен в том, что Ковалеву пора повесить перчатки на гвоздь: «Я бы не торопился и не делал никаких заявлений. Все же Ковалев — боец высочайшего уровня. У него просто сумасшедшая карьера. А все эти поражения Уорду они ведь напрямую связаны с необъективным судейством. Правда, все же следует признать, что Ковалев замедлился».