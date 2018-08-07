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12:13 (мск), источник: ТАСС

Боксер Ковалев заявил, что не намерен завершать карьеру

ТАСС, 7 августа. Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Сергей Ковалев не намерен завершать карьеру. Об этом спортсмен сообщил в Instagram.

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье в 12-раундовом поединке, прошедшем в Атлантик-Сити (США), Ковалев проиграл колумбийцу Элейдеру Альваресу техническим нокаутом в седьмом раунде и расстался с титулом WBO. Россиянин трижды побывал на полу, прежде чем рефери остановил поединок.

Позднее тренер россиянина Аброр Турсунпулатов заявил ТАСС, что Ковалеву нужно завершить карьеру. Сам спортсмен не исключил подобного развития ситуации.

«В первую очередь хотел бы поблагодарить своих фанатов за поддержку, оказанную мне до боя и после него, — сказал Ковалев. — Это говорит о том, что вам на самом деле небезразлична моя карьера. Могу с уверенностью сказать, что завершать ее я не собираюсь. Отдохну пару месяцев и с новыми силами буду готовиться к новому поединку».

«Думаю, это будет реванш с Альваресом. Я обязательно заберу этот титул, потому что Альвареса я обязан был проходить. Не буду сейчас придумывать отговорки, получилось так, как получилось», — добавил спортсмен.

Во время загрузки произошла ошибка.

На счету 35-летнего Ковалева 32 победы (28 нокаутом), три поражения и одна ничья.

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