Головкину подсказали единственный способ победы над «Канело»

«Головкину нужно вернуться к своему старому стилю ведения боя и постараться нокаутировать “Канело”, чтобы выиграть поединок. К сожалению для Головкина, его менеджмент договорился о рематче с “Канело” в Лас-Вегасе, а это значит, что казахстанский файтер, скорее всего, будет в позиции слабой стороны, когда дело дойдет до подсчета очков. Если раунды будут близкими, то “Канело” будет иметь хороший шанс их выиграть. Головкин сделает себе большую услугу, если нокаутирует мексиканца, так что судьи не получат возможности подсчитать результат», — написал Эмброуз.