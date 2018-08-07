Головкину подсказали единственный способ победы над «Канело»
Журналист Boxingnews24.com Дэн Эмброуз отметил, почему Геннадию Головкину важно одержать досрочную победу во втором поединке с Саулем «Канело» Альваресом 15 сентября, сообщает Sports.kz.
Журналист Boxingnews24.com Дэн Эмброуз отметил, почему Геннадию Головкину важно одержать досрочную победу во втором поединке с Саулем «Канело» Альваресом 15 сентября, сообщает Sports.kz.
«Головкину нужно вернуться к своему старому стилю ведения боя и постараться нокаутировать “Канело”, чтобы выиграть поединок. К сожалению для Головкина, его менеджмент договорился о рематче с “Канело” в