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15:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Его было слишком много на ринге». Соперник Елеусинова о своих ошибках, рассечении и силе удара казахстанца

Венгерский боксер-профессионал Габор Горбич (24−12, 14 КО) в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал свое поражение в поединке с олимпийским чемпионом из Казахстана Данияром Елеусиновым (3−0, 1 КО) и рассказал о том, какие ошибки он допустил в бое.

Их поединок состоялся в ночь с 4 на 5 августа в Кардиффе (Уэльс) и включил в себя все шесть раундов. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу Елеусинову, одержавшего свою третью победу на профессиональном ринге. Горбич же потерпел 12-е поражение в карьере.

«Я был рад выходить против такого боксера, как Данияр. Он отличный боксер и этот поединок доказал, насколько он хорош. Он очень умело использовал дистанцию между нами, а также у него были очень хорошие удары. Он продемонстрировал сильные удары, которые я парировал, но мне не хватило ответных ударов для победы.

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Его было слишком много на ринге (смеется), иногда я даже не успевал за ним, но я рад, что мне удалось провести хороший бой. Моя главная ошибка в том, что я подпустил его слишком близко и не успевал наносить ответные удары. Я думаю нам обоим не хватило времени. Этот поединок был для него скорее обучающим, и я надеюсь встретится с ним в будущем.

Когда я нанес рассечение Данияру, я думал, что победа за мной, и хотел нанести несколько ударов по ране, но Данияр держал хорошую дистанцию. У него сильный удар, но иногда создается впечатление, что он экономит силы. Может это связано с тем, что он недавно начал бороться на профессиональном ринге, и пока не знает, как правильно вести себя с соперниками. Но он быстро учится, и как я говорил — быстро читает соперника, так что я думаю, что со временем он сможет хорошо себя проявить — поделился Горбич.

Следующий бой Елеусинов проведет в США, где уже выступал 28 апреля, когда дебютировал в профи с досрочной победы над американцем Ноа Киддом (3−1−1, 1 КО).

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