Журналист из США: Елеусинов не будет вторым Головкиным. Нужно с этим смириться

«Елеусинов не выглядел великолепно в своих боях, но ведь он еще учится быть профессионалом. Люди сравнивают его с Геннадием Головкиным и многого ждут от него.

Ему нужно больше нокаутов, но он не будет вторым Головкиным. С этим нужно смирится и не нужно на него давить. Всему свое время, ведь он только пришел в профи-бокс. Я думаю, в ближайшее время он покажет себя, — отметил Джей.

Напомним, что в последнем бою, который прошел в британском Кардиффе в ночь с 4 на 5 августа, Елеусинов в шестираундовом поединке по очкам победил венгра Габора Горбича (24−12, 14 КО). До этого в июне казахстанец также по очкам победил соотечественника Горбича Золтана Шабо (24−12, 10 КО).

Сам Елеусинов заявил, что недоволен своими действиями на ринге в последнем бою. Исход поединка казахстанца также прокомментировали его промоутер Эдди Хирн и его менеджер Зия Алиев.

Следующий бой Елеусинов проведет в США, где уже выступал 28 апреля, когда дебютировал в профи с досрочной победы над американцем Ноа Киддом (3−1−1, 1 КО).