Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:00
Астана
Динамо З
Футбол. Еврокубки
19:00
Пюник
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
20:00
Карабах
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
20:15
Мальме
Видеотон
Футбол. Еврокубки
20:30
Славия Пр
Динамо К
Футбол. Еврокубки
21:00
Стандард Л
Аякс
Футбол. Еврокубки
21:30
Црвена Звезда
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
Фенербахче
Все события
Фоторепортажи
17Карпин помог «Спартаку». И обошел его
15Черенков. Навсегда
15:24 (мск), источник: Vesti.kz

Журналист из США: Елеусинов не будет вторым Головкиным. Нужно с этим смириться

Редактор американского сайта WorldBoxingNews Фил Джей в беседе с корреспондентом Vesti.kz призвал не сравнивать олимпийского чемпиона казахстанца Данияра Елеусинова (3−0, 1 КО) с чемпионом мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе его соотечественником Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО). Также он попросил не оказывать давление на Елеусинова за отсутствие досрочных побед в последних боях на профи-ринге.

«Елеусинов не выглядел великолепно в своих боях, но ведь он еще учится быть профессионалом. Люди сравнивают его с Геннадием Головкиным и многого ждут от него.

Читайте также
«Его было слишком много на ринге». Соперник Елеусинова о своих ошибках, рассечении и силе удара казахстанца

Ему нужно больше нокаутов, но он не будет вторым Головкиным. С этим нужно смирится и не нужно на него давить. Всему свое время, ведь он только пришел в профи-бокс. Я думаю, в ближайшее время он покажет себя, — отметил Джей.

Напомним, что в последнем бою, который прошел в британском Кардиффе в ночь с 4 на 5 августа, Елеусинов в шестираундовом поединке по очкам победил венгра Габора Горбича (24−12, 14 КО). До этого в июне казахстанец также по очкам победил соотечественника Горбича Золтана Шабо (24−12, 10 КО).

Сам Елеусинов заявил, что недоволен своими действиями на ринге в последнем бою. Исход поединка казахстанца также прокомментировали его промоутер Эдди Хирн и его менеджер Зия Алиев.

Следующий бой Елеусинов проведет в США, где уже выступал 28 апреля, когда дебютировал в профи с досрочной победы над американцем Ноа Киддом (3−1−1, 1 КО).

Напомним, что Елеусинов подписал контракт с Хирном в марте этого года. В свою очередь, Головкин начал карьеру в 2006 году и спустя четыре года завоевал свой первый трофей — пояс WBA в среднем весе. Сейчас казахстанец к действующему поясу добавил звания чемпиона мира по версиям WBC и IBO.

"Барыс" подписал защитника с опытом игры за сборную Канады
Овечкин, Радулов и Ковальчук пашут на тренировках (видео)
Три игрока «Спартака» не полетели с командой на матч ЛЧ
Забелинская: Мое решение глава ФВСР, похоже, принял за шутку
ЦСКА купил датчанина. Иностранцы, которые откроют для себя КХЛ
«Барселона» предложила за чемпиона мира 50 млн плюс двух игроков
Американка бросила вызов Медведевой: чем ответит Россия
«Одноклассники» покажут чемпионат Испании 2018/2019
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка