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18:17 (мск), источник: Sports.kz

«В чем хорош Елеусинов? Ужасный джеб. Никаких комбинационных ударных навыков». Американский журналист жестко раскритиковал «Казахского Грома»

Журналист CBS Sports Генри Уэйд не впечатлен казахстанским боксером Данияром Елеусиновым (3−0, 1 КО), сообщает Sports.kz.

«Невероятно негативный соперник [Габор Горбич — прим. ]. Но, давайте же! Мне всё равно на золотые медали — они ничего не значат в профессиональном боксе. Отбросьте всё это. В чем хорош Елеусинов? Что он пытается сделать? Ужасный джеб. Никаких комбинационных ударных навыков. Он линейный», — пишет Уэйд в твиттере.

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Напомним, в рамках вечера бокса в Кардиффе (Уэльс) 4 августа Елеусинов по очкам победил венгра Габора Горбича (24−12, 14 КО). Сам казахстанец был огорчен тем, что не смог завершить бой досрочно. Его предыдущий бой также закончился победой по очкам — он перебоксировал другого венгра Золтана Шабо (25−12, 11 КО).

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