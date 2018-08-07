«В чем хорош Елеусинов? Ужасный джеб. Никаких комбинационных ударных навыков». Американский журналист жестко раскритиковал «Казахского Грома»

«Невероятно негативный соперник [Габор Горбич — прим. ]. Но, давайте же! Мне всё равно на золотые медали — они ничего не значат в профессиональном боксе. Отбросьте всё это. В чем хорош Елеусинов? Что он пытается сделать? Ужасный джеб. Никаких комбинационных ударных навыков. Он линейный», — пишет Уэйд в твиттере.
Напомним, в рамках вечера бокса в Кардиффе (Уэльс) 4 августа Елеусинов по очкам победил венгра Габора Горбича (24−12, 14 КО). Сам казахстанец был огорчен тем, что не смог завершить бой досрочно. Его предыдущий бой также закончился победой по очкам — он перебоксировал другого венгра Золтана Шабо (25−12, 11 КО).