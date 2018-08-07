«Судья мог его дисквалифицировать». Казахстанец рассказал, как выбил капу у соперника в США

Бой прошел в Атлантик-сити и завершился досрочной победой 30-летнего казахстанца. По словам Ашкеева, его активные действия могли заставить рефери дисквалифицировать южноамериканца еще раньше.

«В этом бою я у соперника четыре раза выбил капу. В первом моменте я выбил капу, но судья не остановил бой. Однако это профи-бокс, поэтому я продолжил атаковать. Только когда мы оба остановились, ему вернули капу. Это было во втором раунде.

Читайте также Казахстанский боксер одним ударом выбил капу у соперника и продолжил его избивать

В третьем раунде два раза уронил капу: я выбил — ему ее вернули. Потом ситуация повторилась. Снова выбил — снова вернули. В четвертом раунде я активно атаковал — он пропустил много моих ударов. В одном из моментов я ждал, когда он снова кинется на меня. Он кинулся, а я ударил навстречу — соперник снова «потерял» капу.

Судья решил прекратить это. Соперник пропустил много ударов, несколько раз «потерял» капу, и дальше так продолжаться не могло. Когда ты три раза за раунд «теряешь» капу, то тебя дисквалифицируют. Рефери решил остановить бой, соперника сняли с поединка, — подеился Ашкеев.

Добавим, что поединок Ашкеева и Флореса стал частью вечера бокса с двумя титульными поединками. Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол (14−0, 11 КО) выиграл по очкам у малавийца Айзека Чилембы (25−6−2, 10 КО), а другой россиянин Сергей Ковалев (32−3−1, 28 КО) потерял титул WBO в том же дивизионе, проиграв нокаутом колумбийцу Элейдеру Альваресу (24−0, 12 КО).