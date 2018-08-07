«Поставил бы деньги». Карл Фроч назвал победителя боя Головкин — «Канело»
Бывший британский боксер Карл Фроч поделился мнением о возможном исходе рематча Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
Бывший британский боксер Карл Фроч поделился мнением о возможном исходе рематча Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
— Головкин уже не мальчик, он стареет. Первый бой с «Канело» был довольно близким. Хотя я считаю, что GGG выиграл — судьи должны были отдать ему победу решением, но они насчитали ничью.
Я же ее не увидел. Но в рематче всё может сложиться
На второй бой Головкин — «Канело» букмекерская контора