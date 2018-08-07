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18:21 (мск), источник: Sports.kz

«Поставил бы деньги». Карл Фроч назвал победителя боя Головкин — «Канело»

Бывший британский боксер Карл Фроч поделился мнением о возможном исходе рематча Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

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— Головкин уже не мальчик, он стареет. Первый бой с «Канело» был довольно близким. Хотя я считаю, что GGG выиграл — судьи должны были отдать ему победу решением, но они насчитали ничью.

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Я же ее не увидел. Но в рематче всё может сложиться по-другому. «Канело» после зараженного мяса захочет доказать, что он сильнее и справедливо должен победить. Если бы я ставил деньги, то поставил бы их на «Канело». Хотя бокс — это сам по себе риск. Я думаю, «Канело» выиграет. Многое зависит от тренировочного лагеря, а Головкин уже на таком этапе карьеры… «Канело» же выглядит свежее и захочет доказать, что он лучше, — сказал Фроч в интервью Behind The Gloves.

На второй бой Головкин — «Канело» букмекерская контора Пари-Матч предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.53, победа Альвареса — 2.53, ничья — 25.

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