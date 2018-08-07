«Поставил бы деньги». Карл Фроч назвал победителя боя Головкин — «Канело»

— Головкин уже не мальчик, он стареет. Первый бой с «Канело» был довольно близким. Хотя я считаю, что GGG выиграл — судьи должны были отдать ему победу решением, но они насчитали ничью.

Я же ее не увидел. Но в рематче всё может сложиться по-другому. «Канело» после зараженного мяса захочет доказать, что он сильнее и справедливо должен победить. Если бы я ставил деньги, то поставил бы их на «Канело». Хотя бокс — это сам по себе риск. Я думаю, «Канело» выиграет. Многое зависит от тренировочного лагеря, а Головкин уже на таком этапе карьеры… «Канело» же выглядит свежее и захочет доказать, что он лучше, — сказал Фроч в интервью Behind The Gloves.