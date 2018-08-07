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19:47 (мск), источник: Vesti.kz

Стали известны дата и место проведения финала WSB между «Астана Арланс» и «Куба Домадорес»

Финал Всемирной серии бокса (WSB) между «Астана Арланс» и «Куба Домадорес» пройдет 30 ноября в Китае. Об этом сообщает кубинское издание Juventud Rebelde.

Ранее сообщалось, что на организацию финала WSB вместе с Китай претендовал Дубай из ОАЭ. Руководство «Куба Домадорес» отказалось от вариантов провести решающую встречу турнира на Кубе или в Казахстане, считая, что в этом будет преимущество одной из команд.

Пока WSB официально не объявляло ни место проведения, ни дату финала WSB. Официальный сайт турнира и страницы в соцсетях не обновлялись с конца мая.

Напомним, в полуфинале WSB в мае «Астана Арланс» победил британский «Бритиш Лайнхартс», а «Куба Домадорес» оказался сильнее французов из «Франс Файтинг Рустерс».

Год назад в финале WSB также встречались «Астана Арланс» и «Куба Домадорес». Тогда матч прошел в столице Казахстана, а хозяева выиграли со счетом 6:5 и в третий раз завоевали трофей, став самой титулованной командой турнира.

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