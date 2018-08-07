Стали известны дата и место проведения финала WSB между «Астана Арланс» и «Куба Домадорес»

Ранее сообщалось, что на организацию финала WSB вместе с Китай претендовал Дубай из ОАЭ. Руководство «Куба Домадорес» отказалось от вариантов провести решающую встречу турнира на Кубе или в Казахстане, считая, что в этом будет преимущество одной из команд.

Пока WSB официально не объявляло ни место проведения, ни дату финала WSB. Официальный сайт турнира и страницы в соцсетях не обновлялись с конца мая.

Напомним, в полуфинале WSB в мае «Астана Арланс» победил британский «Бритиш Лайнхартс», а «Куба Домадорес» оказался сильнее французов из «Франс Файтинг Рустерс».