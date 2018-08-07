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21:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ждем перемен. Сергей Ковалев передумал уходить

В ночь на воскресенье Сергей Ковалев потерпел третье поражение в карьере. Сразу после неудачного боя с Элейдером Альваресом он поспешил объявить о возможном завершении карьеры, спустя двое суток передумал.

Источник: Спорт-Экспресс

НА СВОИХ УСЛОВИЯХ

«В первую очередь хотел бы поблагодарить своих фанатов за поддержку, оказанную мне до боя и после него. Это говорит о том, что вам на самом деле небезразлична моя карьера. Могу с уверенностью сказать, что завершать ее я не собираюсь. Отдохну пару месяцев и с новыми силами буду готовиться к новому бою.

Думаю, это будет реванш с Альваресом. Я обязательно заберу этот титул, потому что Альвареса я обязан был проходить. Не буду сейчас придумывать отговорки — получилось так, как получилось, — сказал Ковалев 7 августа и опубликовал видеозапись на своей странице в Инстаграм.

Причина, по которой Сергей решил отказаться от идеи вешать перчатки на гвоздь, выглядит очевидной: он хочет уйти на своих условиях. Примерно об этом сказала его промоутер Кэти Дува. «Сергей дал мне четко понять, что он не хочет заканчивать карьеру таким образом. Он внесет изменения, так как показалось, что в бою его подвела выносливость. Он отлично боксировал до того момента, как у него кончились силы.

Я считаю, что он должен нанять личного тренера, который имел бы опыт работы с возрастными боксерами. Он не может продолжать питаться, заниматься и драться так же, как он это делал в свои 20. У нас есть пункт в договоре с Альваресом о реванше. Когда Сергей и его менеджер Эгис Климас вернутся после двухнедельного отпуска, мы обсудим наши следующие шаги и примем решение, — приводит ее слова «Р-Спорт».

ГОЛОД И ЗАЩИТА

Когда Ковалев сразу после поражения от Альвареса заявил, что, наверное, повесит перчатки на гвоздь, подавляющее большинство болельщиков и специалистов сочли такой шаг правильным. Сергей провел очень посредственный бой, совершил много ошибок, а если вспомнить его карьеру с 2016 года, то можно с уверенностью сказать: он не прогрессирует.

В чем причины спада результатов одного из самых успешных российских боксеров последнего десятилетия? Во-первых, возраст. Ковалеву уже 35 — это не так уж много, зачастую боксеры к этому времени только выходят на пик формы (как тот же Альварес), но у каждого спортсмена свой ресурс. Сергей — из тех, чей организм истратился чуть быстрее. Он не сможет быть как Бернард Хопкинс, который в 49 лет стал чемпионом мира по двум ведущим версиям.

Во-вторых, Ковалев перестал быть таким же голодным на ринге, каким был шесть-семь лет назад. Тогда у него не было ничего кроме долгов, а сейчас он — весьма обеспеченный мужчина, все всем в боксе доказавший. Найти новую мотивацию — непростое дело.

Ковалев после серии ярких побед и завоевания чемпионских титулов мог снизить требования к себе. Как говорил Абель Санчес, Сергей всегда был очень упрямым и уверенным в собственной правоте, а после того, как к нему пришел успех, это только усугубилось. Возможно, Ковалев действительно поверил в то, что Уорду ни разу не проиграл, а виноваты были лишь судьи, не умеющие считать раунды и не видящие ударов ниже пояса. Следовательно, выводов из этих поражений не он сделал.

Чтобы не просто вернуться на ринг, а снова стать главным бойцом полутяжелого веса — а такие амбиции у Сергея наверняка есть — необходимо проделать огромную работу. И Ковалеву для этого понадобится новый тренер. Работать с нынешним, Аброром Турсунпулатовым, было бы странно хотя бы потому, что он в Сергея не особо верит. Об этом свидетельствуют его слова после боя с Альваресом: «Реванша с Альваресом не будет, Серега должен бросать бокс. Здоровье не то уже. Даже если бы он бой выиграл, я предложил бы ему заканчивать карьеру».

Новый тренер, кто бы им ни был, должен хотя бы немного скорректировать Сергею защиту. Сейчас с ней проблем очень много. В бою с Альваресом Сергей атаковал с опущенными руками, из-за чего пропустил тяжелый удар. После нокдауна он вместо того, чтобы маневрировать из стороны в сторону пошел в размен и принял все удары головой. С такими действиями в защите сложно будет вернуться на вершину. И права была Кэти Дува, сказавшая о выносливости. С ней у Сергея также дела обстоят очень средне.

При этом еще одного шанса Ковалев заслужил. Он никогда не бегал от сильных соперников и никого не боялся. Несколько лет он удерживал три из четырех чемпионских поясов и застолбил за собой место в истории. Несмотря на все проблемы он остается очень опасным боксером, которому по силам победить любого в своем весе. Если перемены произойдут, Крашер еще порадует болельщиков победами.

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