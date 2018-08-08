Текущие события
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
Балтика
Футбол. Первый дивизион
16:30
Спартак-2
Факел
Футбол. Первый дивизион
17:00
Тюмень
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-2
Сочи
Футбол. Первый дивизион
17:00
Шинник
Химки
Футбол. Первый дивизион
18:30
Тамбов
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
18:30
Авангард К
Ротор
Футбол. Первый дивизион
19:00
Мордовия
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
19:00
Нижний Новгород
Луч
Футбол. Первый дивизион
19:30
Чертаново
Армавир
Футбол. Еврокубки
20:00
ПАОК
Спартак М
Футбол. Еврокубки
20:00
Зальцбург
Шкендия
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
АЕК
Футбол. Еврокубки
7.08
Бенфика1
Фенербахче0
Футбол. Еврокубки
7.08
Црвена Звезда1
Спартак Тр1
Футбол. Еврокубки
7.08
Стандард Л2
Аякс2
Все события
Фоторепортажи
11Головин в ЦСКА. Это было круто!
17Карпин помог «Спартаку». И обошел его
10:04 (мск), источник: Sports.kz

Второй бой Головкина и «Канело» побил рекорд их первого поединка

По информации президента Golden Boy Promotions Эрика Гомеса, на сегодняшний день продано более 17 500 тысяч билетов на второй бой Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса, сообщает Sports.kz.

Если эта информация является достоверной, то рематч боксеров уже превысил показатель продаж билетов их первого поединка 16 сентября прошлого года, на который было продано 17 318 билетов. Тот бой стал третьим в истории по доходу с билетов, сгенерировав 27 миллионов долларов. Превысить эту цифру удалось только Флойду Мэйвезеру, продавшему 16 219 тикетов на 72 миллиона в поединке с Мэнни Пакьяо и 13 094 билета на 55 миллионов в бою с Конором Макгрегором.

Второй бой GGG и «Канело» пройдет в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena 15 сентября.

 «Поставил бы деньги». Карл Фроч назвал победителя боя Головкин - «Канело»
Константин Генич сделал прогноз на матч Лиги Чемпионов «Астана» - «Динамо»
Российские синхронистки золотом завершили выступление на ЧЕ
Стала известна зарплата Смолова в случае перехода в «Локомотив»
Шарапова вышла во второй круг теннисного турнира в Монреале
Романцев поддержал переход Еременко в «Спартак»
Игрок ПАОКа: Дзюба смеялся над моим кавказским акцентом
Футболисты «Челси» обыграли «Лион» в домашнем матче
Ефимова выиграла золото чемпионата Европы по плаванию
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка