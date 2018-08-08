Второй бой Головкина и «Канело» побил рекорд их первого поединка

Если эта информация является достоверной, то рематч боксеров уже превысил показатель продаж билетов их первого поединка 16 сентября прошлого года, на который было продано 17 318 билетов. Тот бой стал третьим в истории по доходу с билетов, сгенерировав 27 миллионов долларов. Превысить эту цифру удалось только Флойду Мэйвезеру, продавшему 16 219 тикетов на 72 миллиона в поединке с Мэнни Пакьяо и 13 094 билета на 55 миллионов в бою с Конором Макгрегором.