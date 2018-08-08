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10:55 (мск), источник: Sports.kz

Головкин сохранил место в топ-3 престижного рейтинга P4P

Чемпион мира по версии WBA в легком весе (до 61,2 кг) украинец Василий Ломаченко (11−1, 9 КО) продолжает лидировать в рейтинге pound-for-pound от Ассоциации журналистов Америки, пишущих о боксе (BWAA).

Рейтинг ассоциации обновляется раз в два месяца, и украинский чемпион занимает первую строчку в третий раз подряд. На втором месте с отрывом всего в 3 очка идёт американский чемпион мира WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг) Теренс Кроуфорд (34−0, 23 КО), замыкает тройку лидеров казахстанский чемпион мира WBA/WBC в среднем весе Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО).

Рейтинг определяется агрегацией данных из поданных списков топ-10 pound-for-pound от каждого члена ассоциации. Первое место получает 10 очков, второе — 9 и т. д.

Вся десятка P4P от BWAA выглядит следующим образом:

1. Василий Ломаченко — 216.

2. Теренс Кроуфорд — 213.

3. Геннадий Головкин — 181.

4. Майки Гарсия — 160.

5. Эррол Спенс — 131.

6. Наоя Иноуэ — 106.

7. Срисакет Сор Рунгвисаи — 105.

8. Александр Усик — 98.

9. Сауль Альварес — 87.

10. Энтони Джошуа — 70.

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