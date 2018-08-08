Головкин сохранил место в топ-3 престижного рейтинга P4P

Рейтинг ассоциации обновляется раз в два месяца, и украинский чемпион занимает первую строчку в третий раз подряд. На втором месте с отрывом всего в 3 очка идёт американский чемпион мира WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг) Теренс Кроуфорд (34−0, 23 КО), замыкает тройку лидеров казахстанский чемпион мира WBA/WBC в среднем весе Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО).