Головкин сохранил место в топ-3 престижного рейтинга P4P
Чемпион мира по версии WBA в легком весе (до 61,2 кг) украинец Василий Ломаченко (11−1, 9 КО) продолжает лидировать в рейтинге
Чемпион мира по версии WBA в легком весе (до 61,2 кг) украинец Василий Ломаченко (11−1, 9 КО) продолжает лидировать в рейтинге
Рейтинг ассоциации обновляется раз в два месяца, и украинский чемпион занимает первую строчку в третий раз подряд. На втором месте с отрывом всего в 3 очка идёт американский чемпион мира WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг) Теренс Кроуфорд (34−0, 23 КО), замыкает тройку лидеров казахстанский чемпион мира WBA/WBC в среднем весе Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО).
Рейтинг определяется агрегацией данных из поданных списков топ-10
Вся десятка P4P от BWAA выглядит следующим образом:
1. Василий Ломаченко — 216.
2. Теренс Кроуфорд — 213.
3. Геннадий Головкин — 181.
4. Майки Гарсия — 160.
5. Эррол Спенс — 131.
6. Наоя Иноуэ — 106.
7. Срисакет Сор Рунгвисаи — 105.
8. Александр Усик — 98.
9. Сауль Альварес — 87.
10. Энтони Джошуа — 70.