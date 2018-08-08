«Уронить соперника — это не главное в боксе». Жанибек Алимханулы рассказал о своем казахском стиле перед дебютом в США

Американский профессиональный дебют Алимханулы может состояться осенью. На текущий момент на счету 25-летнего боксера два профессиональных поединка: оба боя казахстанец провел на родине и завершил в свою пользу.

«В боксе есть разные стили, но они не могут нравиться всем фанатам одинаково. Скажем, один боксер любит работать в ринге вторым номером и вперед практически не ходит. Есть и те, которые много двигаются на ногах и наносят не так много ударов по противнику. Есть и любители «повисеть» на сопернике, чтобы он устал. К еще одной группе относятся боксеры, которые идут только вперед и о другом не думают. Именно этот стиль в Америке называют мексиканским. Большинство поклонников бокса предпочитают именно этот стиль, поэтому, он довольно популярен.

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А мне нравится наш казахский стиль бокса. В моем понимании казахский стиль бокса, это когда ты хорошо двигаешься на ногах, видишь удар соперника и вовремя защищаешься, а потом ищешь вариант для контратаки. В казахском стиле бокса, исходя из того, как действует твой соперник, можно боксировать, как первым номером, так и вторым.

Таким образом, у каждого из стилей из свои достоинства. Но я хотел бы показать американским фанатам бокса свой собственный казахский стиль. Казахская боксерская школа имеет много преимуществ. На ринге ты должен быть готов к любому сопернику. Бокс — это не просто драка. Бокс, это не вид спорта, где главная задача уронить своего противника. Бокс — это большое искусство. Я думаю, когда ты выходишь в ринг, то ты должен показать лучшее из того, что ты умеешь, — поделился Алимханулы.

Добавим, что в США 25-летний Жанибек Алимханулы тренируется под руководством бывшего наставника Майка Тайсона — Бадди МакГирта.

Менеджером Жанибека Алимханулы является Эгис Климас. Он представляет интересы еще нескольких казахстанцев — Каната Ислама (25−0, 20 КО), Мадияра Ашкеева (10−0, 6 КО), Сагадата Рахманкулова (2−0, 1 КО), Мейирима Нурсултанова (8−0, 7 КО) и Асхата Уалиханова (3−1, 2 КО).