Официально объявлены дата и место боя Сондерса с обязательным претендентом на титул в весе Головкина

По словам британского промоутера Эдди Хирна из Matchroom Boxing, который недавно подписал контракт с Андраде, их бой состоится 20 октября на TD Arena в Бостоне (штат Массачусетс, США). На кону поединке будет стоять титул WBO, принадлежащий Сондерсу.

Для Сондерса этот поединок станет дебютным на территории США. В своем последнем бою он победил экс-чемпиона IBF в среднем весе Давида Ламье в Канаде, и эта встреча стала первой, которую он провел не в Британии.

Изначально защиту титула Сондерс должен был провести этой весной против соотечественника Мартина Мюррея (36−4−1, 17 КО). Однако дважды бой срывался по вине чемпиона.