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09:03 (мск), источник: Vesti.kz

Официально объявлены дата и место боя Сондерса с обязательным претендентом на титул в весе Головкина

Стали известны дата и место проведения боя между чемпионом мира по версии WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (26−0, 12 КО) и его обязательным претендентом в лице американца Деметриусом Андраде (25−0, 16 КО).

По словам британского промоутера Эдди Хирна из Matchroom Boxing, который недавно подписал контракт с Андраде, их бой состоится 20 октября на TD Arena в Бостоне (штат Массачусетс, США). На кону поединке будет стоять титул WBO, принадлежащий Сондерсу.

Для Сондерса этот поединок станет дебютным на территории США. В своем последнем бою он победил экс-чемпиона IBF в среднем весе Давида Ламье в Канаде, и эта встреча стала первой, которую он провел не в Британии.

Изначально защиту титула Сондерс должен был провести этой весной против соотечественника Мартина Мюррея (36−4−1, 17 КО). Однако дважды бой срывался по вине чемпиона.

Сондерс объяснял это травмами, но Мюррей не верит этому, полагая, что тот пытался воспользоваться возможностью договориться о бое с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО) или мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО). Однако Сондерс оказался в пролете, так как Головкин и «Канело» договорились о реванше на 15 сентября.

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