Небитый казахстанский боксер из лагеря Головкина нокаутировал американца в четвертом раунде

22-летний Ахмедов стал хэдлайнером вечера бокса Hollywood Fight Nights 2, который прошел в Голливуде (штат Калифорния, США). Его соперником по шестираундовому поединку был местный 33-летний боксер Хорхе Эскаланте (9−1−1, 6 КО).

С первого раунда Ахмедов захватил центр ринга и своими активными действиями вынуждал соперника прижиматься к канатам. Со своей стороны Эскаланте изредка взрывался в контратаках, но чаще действовал в обороне.

Кульминация наступила в самой концовке третьего раунда — Ахмедов обрушил на американца серию ударов и тот оказался в нокдауне. От добивания Эскаланте спас гонг. Развязка наступила в четвертом раунде, когда казахстанец дожал соперника и одержал победу нокаутом.

Добавим, что к этому поединку Ахмедов готовился в лагере Big Bear (штат Калифорния, США) в компании именитого соотечественника — чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО).