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09:20 (мск), источник: Vesti.kz

Небитый казахстанский боксер из лагеря Головкина нокаутировал американца в четвертом раунде

Казахстанский боксер Али Ахмедов (11−0, 8 КО), выступающий в полутяжелом весе, одержал 12-ю победу в карьере на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

22-летний Ахмедов стал хэдлайнером вечера бокса Hollywood Fight Nights 2, который прошел в Голливуде (штат Калифорния, США). Его соперником по шестираундовому поединку был местный 33-летний боксер Хорхе Эскаланте (9−1−1, 6 КО).

С первого раунда Ахмедов захватил центр ринга и своими активными действиями вынуждал соперника прижиматься к канатам. Со своей стороны Эскаланте изредка взрывался в контратаках, но чаще действовал в обороне.

Кульминация наступила в самой концовке третьего раунда — Ахмедов обрушил на американца серию ударов и тот оказался в нокдауне. От добивания Эскаланте спас гонг. Развязка наступила в четвертом раунде, когда казахстанец дожал соперника и одержал победу нокаутом.

Добавим, что к этому поединку Ахмедов готовился в лагере Big Bear (штат Калифорния, США) в компании именитого соотечественника — чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО).

Ахмедов дебютировал на профессиональном ринге в мае 2016 года, проведя первые четыре боя в Казахстане. Был у него опыт поединков и в Европе — две победы в Польше. Год назад Ахмедов отправился покорять США и выиграл сначала молодежный пояс от WBC, а потом — чемпиона Северной Америки по версии NABF Junior.

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