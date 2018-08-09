Казахстанский нокаутер отметил вклад команды Головкина в досрочную победу над американцем

23-летний Ахмедов стал хэдлайнером вечера бокса Hollywood Fight Nights 2, который прошел в Голливуде (штат Калифорния, США). Его соперником по шестираундовому поединку был местный 33-летний боксер Хорхе Эскаланте (9−1−1, 6 КО).
Развязка наступила в четвертом раунде, когда Ахмедов нокаутировал американца. До этого в третьем отрезке Эскаланте побывал в нокдауне и от добивания его спас гонг.
Таким образом, Ахмедов одержал 12-ю победу в 12-ти боях, из которых девять досрочно. Эскаланте же потерпел второе поражение в карьере.
«Чувствуя себя отлично. Мы очень хорошо прошли подготовку к этому бою. В первую очередь я хочу поблагодарить свою команду за хорошую подготовку. Соперник? Не было ничего необычно. Все привычно, был готов ко всему.
Хочу выразить большую благодарность всем присутствующим и тем кто болеет за меня. Спасибо всей моей семье. Передаю привет в Казахстан! Спасибо Калифорнии за теплый прием, — сказал Ахмедов в ринге сразу после победы.
Добавим, что к этому бою казахстанец готовился в лагере Big Bear (штат Калифорния, США) в компании именитого соотечественника — чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО). В углу Ахмедова на самом поединке присутствовали Абель Санчес (наставник GGG) и брат Головкина — Максим, который по совместительству является и тренером.
Ахмедов дебютировал на профессиональном ринге в мае 2016 года, проведя первые четыре боя в Казахстане. Был у него опыт поединков и в Европе — две победы в Польше. Год назад Ахмедов отправился покорять США и выиграл сначала молодежный пояс от WBC, а потом — чемпиона Северной Америки по версии NABF Junior.