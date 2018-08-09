Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:00
Уфа
Прогрес
Футбол. Еврокубки
19:00
Алашкерт
ЧФР
Футбол. Еврокубки
19:00
Спартак Ю
Судува
Футбол. Еврокубки
19:00
Хапоэль Хайфа
Аталанта
Футбол. Еврокубки
19:30
РБ Лейпциг
Университатя Кр
Футбол. Еврокубки
20:00
Лудогорец
Зриньски
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Валюр
Футбол. Еврокубки
20:00
Хапоэль Беэр-Шева
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
20:00
Торпедо Кт
Кукеши
Футбол. Еврокубки
20:00
Сигма
Кайрат
Футбол. Еврокубки
20:00
Мариуполь
Бордо
Футбол. Еврокубки
20:00
Тренчин
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
20:00
Аполлон
Динамо Брс
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Мн
Зенит
Футбол. Еврокубки
20:00
Штурм
АЕК Л
Футбол. Еврокубки
20:20
Ягеллония
Гент
Футбол. Еврокубки
20:45
ЦСКА Сф
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
20:45
Норшелланн
Партизан
Футбол. Еврокубки
21:00
Олимпия Л
ХИК
Футбол. Еврокубки
21:00
Олимпиакос П
Люцерн
Футбол. Еврокубки
21:00
Бешикташ
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
21:00
Истанбул ББ
Бернли
Футбол. Еврокубки
21:00
Генк
Лех
Футбол. Еврокубки
21:00
Витесс
Базель
Футбол. Еврокубки
21:30
Заря Лг
Брага
Футбол. Еврокубки
21:45
Корк Сити
Русенборг
Футбол. Еврокубки
21:45
ТНС
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
21:45
Рейнджерс
Марибор
Футбол. Еврокубки
21:45
Спартак Сб
Бреннбю
Футбол. Еврокубки
21:45
Сарпсборг 08
Риека
Футбол. Еврокубки
21:45
Хайберниан
Мольде
Футбол. Еврокубки
21:45
Хайдук С
Стяуа
Футбол. Еврокубки
22:00
Легия
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
22:05
Слован Бр
Рапид В
Футбол. Еврокубки
22:45
Севилья
Жальгирис В
Футбол. Еврокубки
8.08
Селтик1
АЕК1
Все события
Фоторепортажи
8Что популярнее — футбол или хоккей? Объясняем на цифрах
17Карпин помог «Спартаку». И обошел его
09:29 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский нокаутер отметил вклад команды Головкина в досрочную победу над американцем

Казахстанский боксер Али Ахмедов (12−0, 9 КО), выступающий в полутяжелом весе, прокомментировал свою 12-ю победу в карьере на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

23-летний Ахмедов стал хэдлайнером вечера бокса Hollywood Fight Nights 2, который прошел в Голливуде (штат Калифорния, США). Его соперником по шестираундовому поединку был местный 33-летний боксер Хорхе Эскаланте (9−1−1, 6 КО).

Развязка наступила в четвертом раунде, когда Ахмедов нокаутировал американца. До этого в третьем отрезке Эскаланте побывал в нокдауне и от добивания его спас гонг.

Таким образом, Ахмедов одержал 12-ю победу в 12-ти боях, из которых девять досрочно. Эскаланте же потерпел второе поражение в карьере.

«Чувствуя себя отлично. Мы очень хорошо прошли подготовку к этому бою. В первую очередь я хочу поблагодарить свою команду за хорошую подготовку. Соперник? Не было ничего необычно. Все привычно, был готов ко всему.

Хочу выразить большую благодарность всем присутствующим и тем кто болеет за меня. Спасибо всей моей семье. Передаю привет в Казахстан! Спасибо Калифорнии за теплый прием, — сказал Ахмедов в ринге сразу после победы.

Добавим, что к этому бою казахстанец готовился в лагере Big Bear (штат Калифорния, США) в компании именитого соотечественника — чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО). В углу Ахмедова на самом поединке присутствовали Абель Санчес (наставник GGG) и брат Головкина — Максим, который по совместительству является и тренером.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ахмедов дебютировал на профессиональном ринге в мае 2016 года, проведя первые четыре боя в Казахстане. Был у него опыт поединков и в Европе — две победы в Польше. Год назад Ахмедов отправился покорять США и выиграл сначала молодежный пояс от WBC, а потом — чемпиона Северной Америки по версии NABF Junior.

"Хочу чтобы Головкин вел Али". Первый тренер Ахмедова рассказал о пользе работы с GGG и 12-м бое в профи
«Спартак» не меняется. О поражении в Салониках
«На костылях по Монако»: новое несчастье с Головиным
«Челси» приобрел самого дорогого вратаря в истории футбола
Бунт Погба, новая команда для Зинченко, Эриксен — замена Модричу
«Челси» объявил о переходе лучшего вратаря ЧМ-2018 в «Реал»
«Не разговаривайте громко по-русски». Беспредел в Салониках
Тренер ПАОКа: Судья ошибся с пенальти в ворота «Спартака»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь