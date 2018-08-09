Казахстанский нокаутер отметил вклад команды Головкина в досрочную победу над американцем

23-летний Ахмедов стал хэдлайнером вечера бокса Hollywood Fight Nights 2, который прошел в Голливуде (штат Калифорния, США). Его соперником по шестираундовому поединку был местный 33-летний боксер Хорхе Эскаланте (9−1−1, 6 КО).

Развязка наступила в четвертом раунде, когда Ахмедов нокаутировал американца. До этого в третьем отрезке Эскаланте побывал в нокдауне и от добивания его спас гонг.

Таким образом, Ахмедов одержал 12-ю победу в 12-ти боях, из которых девять досрочно. Эскаланте же потерпел второе поражение в карьере.

«Чувствуя себя отлично. Мы очень хорошо прошли подготовку к этому бою. В первую очередь я хочу поблагодарить свою команду за хорошую подготовку. Соперник? Не было ничего необычно. Все привычно, был готов ко всему.

Хочу выразить большую благодарность всем присутствующим и тем кто болеет за меня. Спасибо всей моей семье. Передаю привет в Казахстан! Спасибо Калифорнии за теплый прием, — сказал Ахмедов в ринге сразу после победы.

Добавим, что к этому бою казахстанец готовился в лагере Big Bear (штат Калифорния, США) в компании именитого соотечественника — чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО). В углу Ахмедова на самом поединке присутствовали Абель Санчес (наставник GGG) и брат Головкина — Максим, который по совместительству является и тренером.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmKqvX9H94A/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmKqvX9H94A/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Заключительная тренировка перед боем. 8 августа Hollywood Fight Nights! _______ Final training before the fight. August 8 Hollywood Fight Nights! #gggpromotions #aliakhmedov @gggboxing @gmg_max</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/ali_akhmedov_officialpage/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Ali Akhmedov</a> (@ali_akhmedov_officialpage) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-07T05:55:06+00:00">6 Авг 2018 в 10:55 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.