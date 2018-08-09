Российский боксер Лебедев проведет следующий поединок 7 сентября в Челябинске

«7 сентября Челябинск примет международный турнир по боксу с участием россиянина Дениса Лебедева, — говорится в сообщении. — Турнир пройдет на площадке ледовой арены «Трактор».

Соперник 38-летнего Лебедева на данный момент неизвестен, однако отмечается, что им будет боксер из «топ-15 рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBA)». Ранее сообщалось, что Лебедев может провести бой против абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, первого победителя Всемирной суперсерии бокса (WBSS) украинца Александра Усика.