Российский боксер Лебедев проведет следующий поединок 7 сентября в Челябинске
ТАСС, 9 августа. Российский боксер Денис Лебедев проведет следующий поединок в Челябинске 7 сентября. Об этом сообщает
ТАСС, 9 августа. Российский боксер Денис Лебедев проведет следующий поединок в Челябинске 7 сентября. Об этом сообщает
«7 сентября Челябинск примет международный турнир по боксу с участием россиянина Дениса Лебедева, — говорится в сообщении. — Турнир пройдет на площадке ледовой арены «Трактор».
Соперник 38-летнего Лебедева на данный момент неизвестен, однако отмечается, что им будет боксер из «топ-15 рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBA)». Ранее сообщалось, что Лебедев может провести бой против абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, первого победителя Всемирной суперсерии бокса (WBSS) украинца Александра Усика.
Лебедев, который в настоящее время обладает статусом «чемпион WBA в отпуске», в соответствии с резолюцией WBA должен провести бой с победителем WBSS. Всего на счету россиянина 30 побед (22 нокаутом) и два поражения.