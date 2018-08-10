«Молодые и горячие». Несколько боксеров из Казахстана, которые могут удивить в США
В оставшиеся пять месяцев 2018 года казахстанские
В оставшиеся пять месяцев 2018 года казахстанские
Бывший казахстанский полутяжеловес готовится к дебюту в США. 25-летний Алимханулы продолжит карьеру в среднем дивизионе, но точная даты третьего боя пока нет. Один из самых перспективных боксеров поколения ставит перед собой цель дойти до чемпионского титула.
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27-летний боксер первого полусреднего веса выстроил в Канаде неплохую карьеру и в октябре проведет третий 10-раундовый бой. Возможно, уже в следующем году казахстанец дебютирует в США. Дебютный титул Джукембаев уже выиграл, а дальше — мировые пояса.
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20-летний казахстанец по прозвищу «Солдат Q» в шаге от среднего веса: все три боя он провел в промежуточном весе — между 154 фунтами и 160-ю. Тем удивительнее, что его следующий бой выставлен как восьмираундовый — дебют в таком формате. Возможно, ближе к событию раундов станет шесть.
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25-летний средневес за два года дошел до восьмираундовых боев, показывая весь арсенал своих возможностей. Ожидается, что до конца текущего года Мейирим проведет еще один поединок. Скорее всего, он снова будет состоять из восьми раундов.
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23-летний полутяжеловес присоединился к команде Геннадия Головкина и тренируется вместе с именитым соотечественником. Потенциально такой союз должен дать карьере Ахмедова серьезный толчок в США. Теперь все зависит от молодого казахстанца — сможет ли он убедить всех в том, что на него можно сделать большую ставку и он ее оправдает.