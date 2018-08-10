«Молодые и горячие». Несколько боксеров из Казахстана, которые могут удивить в США

Жанибек Алимханулы (2−0, 1 КО) — примерно август-сентябрь в США

Бывший казахстанский полутяжеловес готовится к дебюту в США. 25-летний Алимханулы продолжит карьеру в среднем дивизионе, но точная даты третьего боя пока нет. Один из самых перспективных боксеров поколения ставит перед собой цель дойти до чемпионского титула.

«Уронить соперника — это не главное в боксе». Жанибек Алимханулы рассказал о своем казахском стиле перед дебютом в США.

Батыр Джукембаев (13−0, 11 КО) — 6 октября в Канаде

27-летний боксер первого полусреднего веса выстроил в Канаде неплохую карьеру и в октябре проведет третий 10-раундовый бой. Возможно, уже в следующем году казахстанец дебютирует в США. Дебютный титул Джукембаев уже выиграл, а дальше — мировые пояса.

Казахстанский нокаутер Джукембаев завоевал вакантный пояс чемпиона WBC Continental Americas.

Садриддин Ахмедов (3−0, 3 КО) — 13 октября в Канаде

20-летний казахстанец по прозвищу «Солдат Q» в шаге от среднего веса: все три боя он провел в промежуточном весе — между 154 фунтами и 160-ю. Тем удивительнее, что его следующий бой выставлен как восьмираундовый — дебют в таком формате. Возможно, ближе к событию раундов станет шесть.

«Солдат Q». Чемпион мира среди молодежи из Казахстана обзавелся прозвищем в профи-боксе.

Мейирим Нурсултанов (8−0, 7 КО) — ноябрь-декабрь в США

25-летний средневес за два года дошел до восьмираундовых боев, показывая весь арсенал своих возможностей. Ожидается, что до конца текущего года Мейирим проведет еще один поединок. Скорее всего, он снова будет состоять из восьми раундов.

Казахстанский нокаутер среднего веса одержал досрочную победу в андеркарте Ковалева.

Али Ахмедов (12−0, 9 КО) — ноябрь-декабрь в США