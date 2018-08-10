Денис Лебедев: Предложим Усику бой

Источник: Спорт-Экспресс

Денис Лебедев не боксировал больше года, но карьеру не заканчивает. Сейчас он находится в тренировочном лагере в США, где готовится к запланированному на 7 сентября бою. В интервью «СЭ» он рассказал о сопернике, планах вернуть чемпионский титул, Александре Усике и не только.

ВЕДЕМ ПЕРЕГОВОРЫ С ТУРКОМ ИЗ ТОП-10 РЕЙТИНГА WBA

— Денис, как проходит ваш лагерь?

— Все у меня идет в том же русле, что и последние три-четыре года. Я всегда приезжаю в одно и тоже место, в лагерь к Фредди Роучу и тренеру по физической подготовку, у меня их два. Если один занят, я еду к другому. В лагере Роуча со мной занимается Марвин Самодио. Это первый помощник Фредди — молодой талантливый специалист, который сам в свое время был в филиппинской сборной по боксу. Когда его не взяли на Олимпиаду, Роуч позвал его к себе. Самодио сам боксирует в стойке левши, он — отличный специалист, я ему доверяю.

— 7 сентября вы возвращаетесь на ринг в Челябинске. Кто будет вашим соперником?

— Пока точно неизвестно, но это будет человек из топ-15 рейтинга WBA. Поскольку я второй год не выступаю, мне разрешили провести втягивающий 10-раундовый бой. Сейчас идут переговоры с турком, который занимает девятое место в рейтинге WBA (Хинци Алтункайя. — Прим. «СЭ»).

— Вы рассматриваете этот бой как подготовительный перед возможным титульным поединком?

— Так точно. Если все будет хорошо, то после него будем драться за титул. Если Александр Усик примет решение оставаться в своем весе и защищать пояса и нам удастся его уговорить, то мы проведем бой. Он объединил все пояса, чтобы удерживать их, надо драться с претендентами. Я — чемпион в отпуске и могу стать обязательным претендентом. Но его команда сама разберется, куда идти дальше. Сумеем мы предложить ему условия, на которые он согласится — буду драться с ним. Если нет — найдем другой вариант. Со мной давно ищет встречи Бейбут Шуменов. Карьеру завершать я не собираюсь, интересные бои еще будут.

— Организатором вашего следующего боя выступает RCC Boxing. Вы перешли к этой промоутерской компании?

— Они этот бой организовывают, но я к ним не перешел.

ЕСЛИ УСИК ОСТАНЕТСЯ В ПЕРВОМ ТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ,

МЫ ПРЕДЛОЖИМ ЕМУ БОЙ

— У вас сейчас есть долгосрочные цели?

— Есть цель — вернуть себе звание полноправного чемпиона мира в своем весе. Я хочу вернуть свой пояса суперчемпиона WBA.

— Как вам бой Мурата Гассиева с Усиком? Ожидали именно такого развития событий?

— Именно такого — наверное, нет. Но Мурата тоже можно понять, на него повлияли его же фанаты, братья, которые ему говорили: «Мурат-братан, ты разорвешь его, нокаутируешь». Может, он слишком в себя поверил. Понадеялся на удар, а ударить не смог. Бой был в одни ворота, все это видели, и сам Мурат это признает. Все видели, на что способен Усик, и какой арсенал у Мурата. Если с таким ударом он будет двигаться, как Усик, ему не будет равных. Ему всего 24 года, надо расширять арсенал. При всем уважении к Абелю Санчесу, настоящая школа бокса — это Усик. Бокс бывает силовой, а бывает — техничный, умный. Надеяться на один удар — не всегда правильно. Хотя мы работаем на публику, ей нравится стиль как у Мурата, ей нравятся нокауты.

— В конце четвертого раунда Гассиев прилично попал, Усик был потрясен и начал клинчевать. Вы не подумали, что в этот момент что-то может измениться?

— Усик — опытный боец, он всегда найдет возможности клинчевать, уронить капу, схватить, подержать. Это называется опыт. Мурату его как раз не хватило, чтобы развить свой успех, а Усик не сбился со своего курса. Я вынужден констатировать, что Саша выполнил свой план на 100 процентов. Они с тренером Анатолием Ломаченко наверняка разбирали мой бой с Муратом, ведь я — тоже левша. Саша увидел, что я не доделал, и сделал выводы.

ПОВЕТКИН С ДЖОШУА — ТЯЖЕЛО, НО ВЫПОЛНИМО

— Как Гассиеву пройти через это поражение?

— Это легко, ничего страшного не произошло. Мурат полон сил, молод, с характером. Надо просто немного расширить арсенал. Ему не хватает любительской школы.

— Усик собирается в супертяжи. Что его там ждет?

— Не могу сказать, это его личное дело. Если он хочет — вперед. Если нет, то ему придется защищать пояса в первом тяжелом весе.

— Как объясняете поражение Сергея Ковалева от Элейдера Альвареса?

— Получилось неожиданно, но это бокс. Ковалев потерпел болезненное поражение и сам примет решение о будущем. Ему могут советовать только его мама и папа — самые близкие люди. Он перебил весь дивизион в свое время, но время идет вперед. Надо принимать взвешенное решение. чтобы потом не было хуже.

— Какого развития событий ждете в бою Александра Поветкина с Энтони Джошуа?