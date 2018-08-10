В сборной Казахстана по боксу рассказали о «допинге» перед Азиадой-2018

Подопечные Мырзагали Айтжанова отправятся на континентальный турнир 16 августа. Сборная ставит перед собой амбициозные задачи — вернуться из Индонезии с пятью медалями, из которых — две-три золотые. На турнир отправятся семь боксеров.

Состав сборной Казахстана:

До 49-ти килограммов — Темиртас Жусупов;.

До 52-х килограммов — Азат Махметов;.

До 56-х килограммов — Кайрат Ералиев;.

До 60-ти килограммов — Саматали Толтаев;.

До 64-х килограммов — Бекдаулет Ибрагимов;.

До 69-ти килограммов — Асланбек Шымбергенов;.

До 75-х килограммов — Абильхан Аманкул.

— От нас болельщики ждут медалей, поэтому, мы должны полностью выложиться. Медальная дорога проложена задолго до нас — казахстанскому боксу больше 85 лет. Мы в числе лучших и должны оправдывать свои позиции, — поделился Айтжанов.

— А в чем преимущество казахстанской школы? На чем все строится?

— В первую очередь это патриотизм. Любовь к своей стране. Мы девятые по территории в мире: просто так бы для нас не оставили бы такую землю наши деды и прадеды — они воевали за нее. В мирное время батыры — это спортсмены, которые поднимают флаг и в честь их играем национальный гимн.

— А успехи спортсменов связаны с кониной?

— Это наш допинг. Мы ведь не употребляем допинг, поэтому наш допинг — это конина, казы и так далее. За 85 лет ни один боксер на допинге не был пойман — у нас допинг природный, а не химический.

Работает со сборной страны комплексная научная группа, которая помогает правильно выстроить работу с каждым боксером. Именно они наблюдают за тем, чтобы спортсмены были в форме.

— Мы наблюдаем за тем, сколько процентов времени спортсмен находился в разных зонах и нет ли у него переутомлений. Наблюдаем, как нагрузки влияют на организм и за сроками восстановления тканей боксера. Чем моложе боксер, тем у него шире тренировочный диапазон. Выше верхний тренировочный порог и выше резервы. Чем старше спортсмен, тем его порог снижается, — поделился врач-физиолог сборной Агабек Оралбай.

Совместный сборной национальная сборная Казахстана проводит с командой Беларуси. Гости привезли с собой восемь боксеров в семи весовых категориях. Главная звезда — бронзовый призер чемпионата в весовой категории до 56 килограммов Дмитрий Асанов.

Что касается казахстанской команда, то лидером ее должен стать чемпион мира Кайрат Ералиев, также выступающий в категории до 56 килограммов. Легковес не скрывает, что хочет в Индонезии войти в призы.